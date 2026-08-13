Anuel AA regresa a la Argentina para brindar un esperado show en Buenos Aires el sábado 5 de diciembre de 2026, en el marco de su gira mundial. El referente del trap latino volverá al país a tan solo un año de su última presentación para reencontrarse con sus fanáticos y repasar los grandes éxitos de su carrera.

El cantante y compositor puertorriqueño, uno de los máximos referentes de la música urbana a nivel internacional, promete una noche cargada de energía, hits y todo el sello de Real Hasta La Muerte.

Cuándo salen a la venta las entradas para Anuel AA en Argentina

La preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia con tarjeta de crédito VISA comenzará el viernes 14 de agosto a las 12 horas.

Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general, que está prevista para el mismo viernes. Además, los clientes de Banco Galicia con tarjeta de crédito VISA podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés.

Las entradas estarán disponibles a través de Linke-Arte.

Anuel AA vuelve a Buenos Aires: fecha y lugar

El show de Anuel AA en Argentina será el sábado 5 de diciembre de 2026. La presentación tendrá lugar en Buenos Aires, aunque el venue todavía no fue confirmado y será anunciado próximamente.

El público argentino podrá volver a disfrutar en vivo de las canciones que marcaron a toda una generación y, al mismo tiempo, conocer la nueva etapa artística de uno de los nombres fundamentales del trap latino.

El anuncio de su regreso se produce luego de su reciente participación en La Velada del Año VI, uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo, donde volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria.

Por tercer año consecutivo, Garzia Group será el encargado de traer a la Argentina a una de las grandes figuras de la música urbana internacional, consolidando su apuesta por los principales referentes del género.

Anuel AA en Argentina 2026: todos los datos