A los 33 años Mauro Icardi despertó el interés de varios equipos de Europa, y en las últimas horas trascendió la propuesta de Lazio, el equipo de Roma que contará con Gennaro Gattuso, el último DT de la Selección de Italia.

En pleno proceso de reconstrucción, Lazio cerró al crack Davide Frattesi como refuerzo en el mediocampo, y el novio de la China Suárez completaría la delantera.

La información trascendió por el periodista Gianluca Di Marzio, y si bien Mauro pretende estar en un club que dispute la Champions League, el conjunto romano podría ser una alternativa pese a que tampoco dispute la Europa League.

Otra traba es el salario pretendido por Icardi, que viene de ganar 10 millones de euros limpios por año en Turquía, y de hecho rechazó rebajarse a la mitad para seguir en Galatasaray.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa @mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Las otras ofertas que recibió Icardi

Quizá el sondeo más tentador que recibió Mauro fue del Como, equipo que jugará la máxima competencia europea y que tiene al mundialista Nicolás Paz entre sus filas.

De hecho, Icardi hasta tiene una casa en dicha ciudad, y colaboraría con el hecho de que las hijas que tuvo con Wanda Nara son italianas...

Sunday Mood: así fue el tierno abrazo entre Mauro Icardi y la China Suárez que compartió el futbolista en sus historias. Fuente: Instagram mauroicardi

Descartado el regreso a la Argentina, el representante, Elio Pino, además escuchó del interés de Rayo Vallecano, el club de Madrid que fue subcampeón de la última Conference League, pero que en la temporada 2026-2027 no participará ni del tercer torneo continental en importancia.

Mauro Icardi tiene hasta el 31 de agosto para conseguirle club europeo top... El tiempo vuela y las ofertas no serían tan generosas y variadas como el rosarino quisiera.