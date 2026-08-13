PEGSA presentó “Las Leonas: Detrás de la leyenda”, su primer documental en formato short vertical, una producción realizada para ESPN que sigue desde adentro la preparación de la Selección Argentina femenina de hockey rumbo al Mundial 2026.

La serie está compuesta por 30 microcapítulos de entre dos y tres minutos y ya puede verse en ESPN FANS en YouTube.

“Las Leonas: Detrás de la leyenda” acompaña al seleccionado argentino durante un proceso que comenzó en diciembre de 2025 con su participación en la Pro League y se extiende hasta la máxima competencia internacional.

Las Leonas rumbo al Mundial 2026

El Mundial de Hockey 2026 se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. Bajo la conducción del entrenador Fernando Ferrara y con María José Granatto como capitana, Las Leonas afrontan el desafío de volver a ser protagonistas en el máximo escenario mundial.

El documental registra entrenamientos, viajes, giras, partidos, conversaciones íntimas, dinámicas grupales y momentos cotidianos que habitualmente quedan fuera de las transmisiones deportivas.

Cada capítulo funciona de manera independiente, aunque todos forman parte de un relato que muestra el recorrido emocional del equipo. La serie continuará durante el Mundial con nuevos episodios que registrarán lo que ocurra durante la competencia.

Un documental que muestra el lado más íntimo de Las Leonas

Parte del material fue registrado por las propias jugadoras, que recibieron cámaras para documentar diferentes momentos de las giras internacionales. Esas imágenes se combinan con entrevistas, testimonios, entrenamientos, partidos y transmisiones.

Durante nueve meses, un equipo de nueve profesionales de PEGSA siguió al plantel y al cuerpo técnico.

La producción se realizó entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 e incluyó registros en Buenos Aires y Santiago del Estero, además de Australia, China, Bélgica e Inglaterra.

Mercedes Margalot, una mirada desde adentro

Al frente del proyecto se encuentra Mercedes “Mechi” Margalot, histórica integrante de Las Leonas y una de las figuras más reconocidas del hockey argentino. Actualmente vinculada a las transmisiones de ESPN Hockey, Margalot se desempeña como productora ejecutiva del documental.

Los capítulos de “Las Leonas: Detrás de la leyenda”

El primer episodio, titulado “Legado”, recupera la historia de Las Leonas y la mística que rodea al seleccionado antes de adentrarse en su presente.

A lo largo de los capítulos se abordan diferentes aspectos del equipo: el significado de vestir la camiseta argentina, el vínculo con los hinchas, las derrotas, la necesidad de volver a competir, el rol de las arqueras, las giras por Australia y China y los cruces de la Pro League en Bélgica e Inglaterra.

También se muestra la convivencia entre distintas generaciones y el camino hasta definir la lista definitiva para el Mundial. El recorrido culmina con el episodio “La Despedida”, con todo listo para emprender el viaje hacia la competencia.

A 25 años de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, momento en el que nació la mística de Las Leonas, el seleccionado argentino llega a un nuevo Mundial con una historia marcada por grandes resultados y podios olímpicos y mundialistas.

“Las Leonas: Detrás de la leyenda” cuenta con producción ejecutiva de Mercedes Margalot; producción de Paz Beccar Varela y Constanza Mango; guion de Graciela Elmer, Pablo Castagnari y Giselle Kañevsky; y postproducción de Carolina Cruz, Mariano Calderone y Romain Vallée.

Los primeros capítulos ya están disponibles en ESPN FANS en YouTube.