El cine de producción nacional tiene a Brian Buley como una de sus figuras esta semana, con el estreno de Sin Ley, la película policial que se presentará el jueves en el Gaumont.

La cinta de acción y suspenso fue producida por Aires New York Films y dirigida por Carlos Lasso. El guion es de Tony Rodríguez y Gaby Zomb, y el elenco lo completan Rodríguez, Claudio Medina, Maru Gandolfo y Enrique Bogado.

En la previa, el film logró el premio a mejor dirección en el Festival Cine con Riesgo 2025.

Brian Buley estrena Sin Ley, un policial.

“Mi personaje es Tucán. Es un expolicía que está desesperado por investigar, pero que no sabía que la chica desaparecida era la hija de un amigo suyo. Era un expolicía que andaba en la joda, digamos”, describió Buley en diálogo con Infobae.

Trailer de Sin Ley, la película policial de Brian Buley

Sinopsis de la película

Nico, un ex policía viudo y padre de una adolescente llamada Sol, sobrevive como entrenador de boxeadores en peleas clandestinas tras ser expulsado de la fuerza luego de la muerte de su esposa.

Brian Buley estrena Sin Ley, un policial.

Consumido por la culpa y aferrado a lo único que le queda, intenta reconstruir su vida junto a su hija. Pero cuando Sol es secuestrada por una mafia, Nico se ve arrastrado a una búsqueda desesperada y brutal.

Brian Buley estrena Sin Ley, un policial.

En una carrera contra reloj, deberá enfrentarse a un mundo dominado por la violencia, la traición y el poder, donde todo se juega sin ley.