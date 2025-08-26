El actor Brian Buley, recordado por su participación en El Marginal, sorprendió con un fuerte descargo contra En el Barro, la nueva producción de Netflix que funciona como spin-off femenino de la exitosa ficción carcelaria.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el intérprete no ocultó su enojo y apuntó directamente contra la propuesta.

“Vi el primer capítulo y con eso me alcanza para decir que no me gustó. Yo formé parte de las cinco temporadas de El Marginal, di muchísimo y siento que esta serie quedó muy lejos de ese nivel”, expresó con crudeza.

El 14 de agosto se estrenará "En el barro" en Netflix | Créditos: X @chenetflix

BRIAN BULEY CRITICÓ LA SERIE “EN EL BARRO”

Buley también reveló su decepción por no haber sido convocado para el elenco, algo que, según confesó, muchos seguidores también le reprochan en la calle. “Me duele que mi teléfono no haya sonado. Hubiese aceptado trabajar sin problemas, incluso si me tocaba un papel muy distinto. Me quedé con las ganas de ser parte”, señaló.

El dramático presente de Brian Buley, de El Marginal: "Estoy sin trabajo; hay rodajes pero no me llaman"

Pero lo más polémico llegó cuando analizó el contenido de la trama. Para el actor, a la serie le faltó acción y sobró erotismo.

“El Marginal tenía tiroteos, peleas, adrenalina. Acá es puro sexo. No hay un minuto que no estén con eso. Un chico que apenas entra en la adolescencia lo ve y no da. A mí me prometieron una serie y me dieron un telo”, lanzó sin filtro.