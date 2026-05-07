Ted Turner, el empresario que cambió para siempre la forma de ver noticias en el mundo, murió este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida. La noticia fue confirmada por su familia y por Turner Enterprises.

Turner estaba acompañado por sus seres queridos al momento de su muerte. Si bien no trascendieron las causas, en 2018 él mismo había contado que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad cerebral progresiva.

Cartoon Network despidió a Ted Turner (Foto: Instagram @cartoonnetworkla)

Turner fue el creador de CNN, la primera cadena de noticias 24 horas, y con esa apuesta revolucionó la televisión global. Su visión cambió para siempre el consumo de información: desde el 1 de junio de 1980, cuando lanzó CNN, el mundo empezó a vivir las noticias en tiempo real.

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La historia de Turner en la TV arrancó en los años 70, cuando se hizo cargo de la empresa de publicidad exterior de su padre. Compró emisoras de radio y, en 1970, adquirió un canal casi fundido en Atlanta. Desde ahí empezó a experimentar con programación alternativa, como películas clásicas y comedias. En 1976, tomó la decisión clave: distribuir esa señal por satélite y convertirla en la primera “superestación” nacional.

Cartoon Network despidió a Ted Turner (Foto: Instagram @cartoonnetworkla)

A través de su empresa Turner Broadcasting System (TBS), Ted Turner lanzó Cartoon Network el 1 de octubre de 1992. Fue su quinto canal importante de cable, después de WTBS, CNN 1 y 2, Cable Music Channel y TNT. La idea surgió porque Turner había comprado el estudio de animación Hanna-Barbera en 1991, lo que le dio una enorme biblioteca de dibujos animados clásicos, como Scooby-Doo, Los Picapiedra, Yogi Bear, Tom y Jerry, Looney Tunes, etc.

Cartoon Network despidió a Ted Turner (Foto: Instagram @cartoonnetworkla)

Con el tiempo, el canal comenzó a lanzar con gran éxito su programación original, obteniendo éxitos y reconocimientos como El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Samurai Jack, Johnny Bravo, y Ben 10 hasta los más recientes Un Show Más, Hora de Aventuras, Jóvenes Titanes en Acción, y El Increíble Mundo de Gumball. Muchos de ellos protagonizaron una tierna despedida en las redes sociales con un “Te extrañaremos, papá”.

Cartoon Network despidió a Ted Turner (Foto: Instagram @cartoonnetworkla)

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