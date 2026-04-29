La industria del entretenimiento perdió a una de sus figuras más influyentes: Roger Sweet, el diseñador que le dio vida a He-Man y los Amos del Universo (He-Man and the Masters of the Universe), murió a los 91 años. Su nombre tal vez no fue el más conocido, pero su creación atravesó décadas y marcó la infancia de millones de niños, hoy adultos.

Sweet fue el responsable de imaginar a uno de los héroes más emblemáticos de los años 80. Con su espada en alto y su físico imponente, He-Man nació en una mesa de diseño, cuando Sweet buscaba una figura capaz de adaptarse a cualquier historia y conquistar a chicos y chicas de todo el mundo.

He-Man en la piel de Dolph Lundgren para la película Amos del Universo (Masters of the Universe, 1987 / Foto: The Canon Group)

La muerte de Sweet fue confirmada por su esposa, Marlene, quien contó que el diseñador falleció este martes en una residencia donde recibía cuidados especializados. En los últimos meses, su salud se deterioró y la familia decidió hacer pública la situación.

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A LOS 91 AÑOS MURIÓ ROGER SWEET, EL HOMBRE QUE CREÓ A HE-MAN Y LOS AMOS DEL UNIVERSO

Según relató Marlene, Sweet murió en paz, luego de atravesar un proceso complicado de deterioro cognitivo. Todo se agravó tras una caída que sufrió tiempo atrás: los médicos detectaron dos hemorragias cerebrales, lo que obligó a su hospitalización y posterior traslado a una unidad especializada en memoria.

La enfermedad no solo golpeó a la familia en lo emocional, sino también en lo económico. El costo del cuidado médico superaba los 10 mil dólares mensuales, por lo que sus seres queridos lanzaron una campaña de recaudación para poder afrontar los gastos.

He-Man vuelve al cine (Foto: Web)

La respuesta fue inmediata: fans de todo el mundo y organizaciones vinculadas a la industria aportaron donaciones y lograron superar la meta inicial. El cariño por Sweet y su obra quedó demostrado una vez más.

La familia expresó su deseo de que el próximo proyecto cinematográfico de la franquicia incluya un reconocimiento especial a su figura, como homenaje a su enorme aporte.

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HE-MAN: EL LEGADO DE ROGER SWEET QUE CONQUISTÓ A LOS NIÑOS DE TODO EL MUNDO

Antes de crear a He-Man, Sweet ya tenía una larga trayectoria en el diseño industrial. Trabajó con grandes empresas y desarrolló una visión centrada en la funcionalidad y el impacto visual.

Su paso por Mattel en los años 70 y 80 fue decisivo. Allí surgió la idea que cambiaría su vida: una figura fuerte, de rasgos definidos y capaz de protagonizar cualquier aventura. Así nació He-Man, el guerrero que se transformó en un fenómeno global.

Fotograma de Masters of the Universe (Fotos: gentileza Amazon MGM Studios)

El proceso no fue sencillo. Mattel venía de varios tropiezos intentando competir con otras franquicias, pero Sweet insistió con sus conceptos de figuras musculosas hasta que finalmente dieron en el clavo. Tras descartar una serie de muñecos basados en la película Conan, el Bárbaro, desarrollaron la línea Masters of the Universe, que no solo arrasó en ventas de juguetes, sino que también se convirtió en una serie animada y en la puerta de entrada al mundo de la fantasía heroica para toda una generación.

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LA NUEVA PELÍCULA DE MASTERS OF THE UNIVERSE: UN HOMENAJE EN CAMINO PARA ROGER SWEET

El universo de He-Man sigue vigente. Amazon MGM Studios prepara una nueva película que volverá a contar la historia de Eternia y el enfrentamiento entre el príncipe Adam y Skeletor.

El elenco incluye a Nicholas Galitzine como He-Man, acompañado por Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba y Jared Leto en el papel de Skeletor. La dirección está a cargo de Travis Knight, conocido por su trabajo en Kubo y la Búsqueda Samurái y Bumblebee.

Foto: capturas tráiler Amazon MGM Studios

El estreno está previsto para el 5 de junio y Galitzine ya definió el rol como “el papel de su vida”. La familia de Sweet espera que la película le rinda un merecido homenaje al hombre que lo hizo todo posible.

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