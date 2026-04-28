El fin de semana fue a pura emoción para Allegra Cubero, que celebró su tan esperada fiesta de 15 rodeada de seres queridos y con una organización de lujo a cargo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Pero lo que más llamó la atención en redes sociales fue el mensaje que la adolescente le dedicó a la pareja de su papá, dejando en claro el vínculo especial que las une.

Todo se dio en un posteo que Mica compartió en su cuenta de Instagram, donde resumió la noche con una frase cargada de sentimiento: “Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”.

Así fueron las tiernas palabras de Allegra Cubero para Mica Viciconte y su papá Fabián (Foto: captura de Instagram @micaviciconte)

En ese mismo espacio, Allegra no dudó en responderle de manera directa: “Los amo”. Y, como si fuera poco, redobló la apuesta con otra frase que dejó en claro su alegría por el evento: “Fiestón”.

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La fiesta de 15 de Allegra Cubero fue el broche de oro de una serie de festejos que arrancaron en enero, cuando la joven cumplió años en Punta del Este junto a su mamá, Nicole Neumann, en un encuentro íntimo. Más tarde, Allegra tuvo una reunión con amigos en su casa de Nordelta y, finalmente, llegó el gran evento organizado por su papá y Mica en un salón de Olivos.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron una noche llena de baile, emoción y momentos en familia. Sin embargo, la celebración también estuvo marcada por algunas críticas de usuarios, que apuntaron tanto al protagonismo de los adultos como a la presencia de canjes gestionados por Viciconte.

Allegra Cubero se quebró en su fiesta de 15 y emocionó a todos con un gesto de Fabián Cubero. Crédito: Instagram

Después de la fiesta, surgieron preguntas sobre la ausencia de Nicole Neumann y sobre quién había decidido la lista de invitados ya que estuvieron ausentes, entre otros, el diseñador de su vestido, Laurencio Adot. Este lunes, Fabián Cubero explicó que fue la propia Allegra quien se encargó de elegir a los invitados, incluyendo amigos tanto de él como de Mica.

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