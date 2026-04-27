Fabián Cubero vivió una noche llena de emociones en la fiesta de 15 años de su hija Allegra. El exjugador no ocultó su alegría y, al ser consultado sobre si esto significaba un paso para cambiar la conflictiva historia con Nicole Neumann, fue tajante: “No tiene nada que ver”.

Cubero contó que la previa estuvo marcada por la ansiedad y la expectativa. “Tenía mucha ansiedad. Hace un año venimos preparándolo, la verdad que fue de primera”, reconoció, todavía conmovido por la magnitud de la celebración.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la lista de invitados tras la queja pública del diseñador del vestido de Allegra, Laurencio Adot. Cubero explicó que la prioridad siempre fue el deseo de su hija: “En un primer momento le dijimos: ‘Mirá Alli, es tu cumpleaños, vos invitás a quien quieras’”.

Allegra Cubero se quebró en su fiesta de 15 y emocionó a todos con un gesto de Fabián Cubero. Crédito: Instagram

Sin embargo, la dinámica familiar hizo que el círculo se ampliara. “Después terminó invitando a varios amigos nuestros porque, bueno, por cuestiones más que nada de que nosotros somos de hacer muchas juntas en casa todo el tiempo e invitamos amigos y demás, ella generó un lindo vínculo con muchos amigos nuestros”, detalló el exfutbolista, mencionando incluso la presencia de allegados de Mar del Plata.

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Más allá de cualquier polémica mediática, Cubero remarcó que el objetivo principal fue el bienestar de sus hijos y de su pareja, Mica Viciconte. “Nos enfocamos mucho en la fiesta, en que estén bien las nenas, que esté bien Luca, que estemos bien nosotros como pareja”, afirmó con firmeza, y aclaró: “Yo no invité a nadie… yo no decidí”.

Sobre cómo vivió Allegra la noche, Cubero destacó la felicidad de su hija y el deseo de compartir el momento con su hermano menor: “La verdad que te digo, esta fiesta fue increíble. Disfrutó muchísimo, muchísimo, incluso bueno, Alli también quiso salir con su hermano, quiso salir con Luca”.

Allegra Cubero y toda su familai en su segundo cumpleaños de 15 (Foto: Instagram @micaviciconte)

Cubero minimizó cualquier conflicto externo y dejó en claro el verdadero sentido del evento: “Es un evento simplemente para que ella disfrutara… nos enfocamos en eso nada más”. Así, el exfutbolista fue categórico y dejó en claro que la fiesta de 15 de Allegra fue solo un momento de alegría familiar, sin intenciones de modificar ninguna historia previa.

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