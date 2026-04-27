El 26 de abril Aptra entregó los Martín Fierro de la Moda y Benjamín Vicuña se llevó el premio a Actor con mejor estilo en ficción por Corazón Delator. Sin embargo, más allá del reconocimiento, el actor quedó en el centro de la escena por un comentario filoso de Pamela David.

Atenta a la imagen del artista chileno, la conductora de Desayuno Americano lanzó una inesperada crítica estética tras ver una nota que Vicuña dio al ciclo.

Pamela David fue letal con Benjamín Vicuña y criticó un detalle físico en vivo: “La cámara le tomó la pelada” (captura de América TV)

Pamela David fue letal con Benjamín Vicuña tras el Martín Fierro: “Le tomó la pelada”

“La cámara nuestra, ¿quién fue? ¿Nachito? Lo tomó de arriba y le tomó la pelada. Nuestra cámara lo mata”, dijo Pamela, sin filtros, sorprendiendo incluso a sus compañeros.

“No sean malos”, reaccionó una panelista desde el estudio. Pero Pamela redobló la apuesta: “Sí, chicos, lo mata nuestra cámara con el plano en picada y se le ve el pelo”.

Lejos de frenar, sumó otra observación: “Debe estar haciendo algún personaje. Tiene que cortarse un poquito. La frente le queda amplia”, lanzó, tajante.

El elogio de Pamela David a Anita Espasandín

Luego de sus comentarios sobre Vicuña, la conductora cambió el tono y destacó a Anita Espasandín, novia del actor, a quien eligió como la mejor vestida de la noche.

Ana lució un vestido blanco al cuerpo que se llevó todas las miradas.

“Ella es la mejor vestida de la noche, es un 10. Solo ella se puede poner ese vestido”, cerró Pamela, esta vez con elogios.