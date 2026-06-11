Cuando todavía muchos seguían hablando de su ruptura con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. En LAM aseguraron que el conductor ya se habría separado de Rossana Almeyda, la empresaria con la que había sido vinculado recientemente.

“Hay gente que todavía lo está separando de Milett y Marcelo ya se separó de la nueva”, comentaron en el ciclo de América. Según contaron, las señales de la ruptura comenzaron a aparecer en las últimas semanas: “Hablé con Marcelo estos días. Nunca nada. Me hablaba de todo, pero de ella nada”, revelaron en el programa.

La situación llamó la atención porque, tiempo atrás, Tinelli habría estado muy entusiasmado con la relación: “Ese día me habló de ella toda la noche”, recordó Ángel de Brito al aire sobre una cena que compartió con el conductor.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Fue entonces cuando surgió una versión que no pasó inadvertida: “La palabra que me dijeron... ‘es intensa’”, cerró De Brito, deslizando cuál habría sido uno de los motivos detrás del distanciamiento.

¿Será definitivo?

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

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BARBIE SIMONS CONFIRMÓ EL ROMANCE ENTRE MARCELO TINELLI Y ROSSANA ALMEYDA: “ME ENCANTA LA PAREJA”

Barbie Simons sorprendió a todos (en abril de 2026) al confirmar el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, dejando en claro que, aunque no fue la responsable de presentarlos, sí es testigo de cómo se armó el escenario para que ambos se conocieran.

“¿Te suena Rossana Almeyda?”, le preguntó el cronista de Puro Show. A lo que Barbie respondió sin rodeos: “Obvio que me suena, sí, claro. Es amiga a través de Caro (Carolina ”Pampita" Ardohain). Cuando Ro vivía en Miami, ha venido a cumpleaños míos, que he celebrado allá siempre, y tengo la mejor. No es que soy amiga, amiga, pero tengo un re buen vínculo”.

“Parece que Caro, además de armar grupos de amistades, también es Celestina”, agregó, con humor, dejando entrever que no es la primera vez que Pampita se dedica a juntar corazones.

Foto: Captura (eltrece)

“No la tenían a Caro Celestina. Alguna vez me ha querido presentar algún candidato. ¿Y qué pasó? Pasé, seguí de largo. No estaba en un momento para conocer a nadie”, siguió, hablando de su experiencia personal.

Sin embargo, no pudo evitar expresar su entusiasmo por la nueva pareja: “Marcelo Tinelli con Rosana Almeyda, me re sorprendió, pero me encanta la pareja, me parece que es espectacular. Ella es una bomba, es una mujer divina, espléndida, súper madraza, copada, canchera, muy amorosa, y me va que puede ir, puede andar”.

Foto: Instagram Marcelo Tinelli

Pero la afirmación de Barbie fue clara: “Ojalá estén re enamorados”. Con la honestidad que la caracteriza, Simons explicó cómo hoy las redes sociales permiten que las conexiones ocurran sin necesidad de un intermediario: “Hoy por hoy con las redes y con tantos amigos en común y todo, no necesitas que alguien te lo presente, o sea, le escribís directamente por Instagram”.

“Yo banco el amor, yo banco que la gente se enamore, yo banco que la gente apueste a una relación. No importa en qué momento de la vida y que vaya para adelante y que tenga ganas de eso, de vivir el amor y disfrutarlo cada uno a su manera”, cerró la entrevistada, sincera.