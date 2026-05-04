Después de semanas de rumores y especulaciones, Marcelo Tinelli confirmó lo que muchos sospechaban: está en pareja con Rossana Almeyda, exmodelo y empresaria con llegada al mundo del espectáculo. El conductor decidió dejar atrás las idas y vueltas con Milett Figueroa y mostró cómo vive este nuevo capítulo sentimental.

El sábado, Tinelli compartió con sus más de 14 millones de seguidores una serie de fotos que no dejaron dudas: le preparó pasta casera “al estilo italiano” a su flamante novia.

“Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, escribió, mientras se lo veía cocinando descontracturado y sin zapatillas, y con mención directa a Almeyda.

Marclo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda (Fotos: Instagram @marcelotinelli)

Marclo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda (Fotos: Instagram @marcelotinelli)

La velada fue solo para dos. Tinelli mostró la mesa lista y, orgulloso, sentenció: “Buena pinta la pasta”. Así, dejó en claro que está dispuesto a abrirse a una nueva etapa en su vida, apostando al amor y a los pequeños gestos.

Leé más:

Por qué peligra el reality de Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

MARCELO TINELLIO BLANQUEÓ SU ROMANCE CON ROSSANA ALMEYDA CON UN CUESTIONARIO TIKTOKERO

Además de las stories cocicnando, el conductor se animó al desafío “Six Seven” en su cuenta de Instagram y respondió sin vueltas sobre su presente sentimental. Así, puso fin a semanas de rumores y guiños que lo vinculaban con la exmodelo argentina.

Entre otras cosas, reveló que insistiría en hacer otra vez “VideoMatch”, que se animaría a reincidir en el streaming, que es competititvo, que nunca pensó en dejar los medios, que está feliz de viajar a cubrir el Mundial 2026 para un conocido portal, que blanqueó su romance con Rossana y que ya se la presentó a su familia.

Marclo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda (Fotos: Instagram @marcelotinelli)

Rossana Almeyda es empresaria, exmodelo y se mueve entre Miami y Buenos Aires. Según su biografía en Instagram, estudió carreras vinculadas a las ciencias políticas y se presenta como manager. Además, es amiga de Carolina “Pampita” Ardohain y tiene llegada al círculo de la farándula, lo que facilitó el acercamiento con Tinelli.

Leé más:

Revelan por qué Marcelo Tinelli no blanquea todavía su romance con Rossana Almeyda

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.