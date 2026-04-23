Luego de que el nombre de Marcelo Tinelli volviera a quedar en el centro de versiones sobre su vida amorosa (tras rumorearse que estaría saliendo con la exmodelo Rossana Almeyda), Milett Figueroa eligió el silencio, pero con un posteo que no pasó desapercibido.

Desde sus redes sociales, la modelo publicó un video entrenando en el gimnasio, donde se la ve sonriente, relajada y luciendo su figura con un conjunto deportivo. Pero lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó las imágenes: “Nos motivamos”.

Lejos de cualquier declaración directa, Milett pareció enviar un mensaje entre líneas en medio de los rumores que vinculan a Tinelli con una amiga de Carolina “Pampita” Ardohain. Con actitud positiva y enfocada en su rutina fitness, la influencer se mostró activa, dejando en claro que sigue adelante con su vida sin hacer referencia explícita a su situación personal.

Milett Figueroa. Foto: Captura de video de Instagram Stories (@milett)

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MARCELO TINELLI YA OLVIDÓ A MILETT FIGUEROA: QUIÉN ES LA EXMODELO CON LA QUE ESTARÍA SALIENDO

Cuando parecía que la historia con Milett Figueroa todavía tenía capítulos por escribir, una bomba explotó en Puro Show luego de que aseguraran que Marcelo Tinelli ya estaría nuevamente enamorado de otra mujer.

La primicia la lanzó Pochi en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, donde no dudó en dar detalles del supuesto nuevo romance del conductor: “Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, explicaron.

Minutos después, llegó la confirmación: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@_rosana_almeida__)

¿Quién es la mujer que habría conquistado al histórico conductor? Según contaron al aire, Rossana es argentina, exmodelo y actualmente vive en Miami. Además, estudiaría carreras como ciencias políticas. Un dato clave: sería muy amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, lo que la ubica dentro del círculo cercano del ambiente.

Pero eso no es todo. Según la información, Tinelli y Almeida ya habrían sido vistos juntos en distintos eventos: compartieron el recital de Ricky Martin y también ella habría estado presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor que Tinelli tiene con Guillermina Valdés.

En el programa incluso mostraron imágenes que probarían la cercanía entre ambos, lo que reforzó la versión de que no se trataría de algo casual: “Ya la metió en el círculo familiar”, deslizaron, dejando entrever que la relación podría estar más consolidada de lo que parece. Sin embargo, por ahora, ni Tinelli ni la ni Rossana salieron a confirmar (ni desmentir) la relación.