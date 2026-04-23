El emblemático centro comercial Galerías Pacífico se vistió de gala para recibir las nuevas colecciones de la temporada.

En un despliegue de elegancia y tendencias de vanguardia, figuras de la talla de Sofía Zámolo, Sabrina Rojas y Dolores Trull captaron todas las miradas con propuestas que definen el rumbo del otoño-invierno 2026.

Desde el minimalismo sofisticado hasta el street style de lujo, analizamos los looks más destacados del evento que paralizó Buenos Aires.

El análisis de los mejores looks del evento

1. Sofía Zámolo: Elegancia monocromática

Sofía Zámolo apostó por la sobriedad con un vestido largo de punto en tono gris topo. El diseño, de mangas largas y cuello cerrado, destaca por un drapeado central que estiliza la figura de manera orgánica.

Complementó el conjunto con una clutch negra de cadena y botas a tono, demostrando que el “lujo silencioso” sigue siendo el rey de la temporada.

Sofía Zámolo en la noche porteña (Foto: Movilpress).

2. Sabrina Rojas: El equilibrio entre lo urbano y lo sexy

Sabrina Rojas rompió con lo convencional al combinar una chaqueta blanca estructurada con unos jeans de corte ancho y roturas (distressed).

El toque audaz lo dio su top con estampado de leopardo (animal print), una de las microtendencias que regresan con fuerza en 2026. Un look ideal para quienes buscan comodidad sin perder la sofisticación.

Sabrina Rojas en la noche porteña (Foto: Movilpress).

3. Dolores Trull y su hija: El legado del estilo

La icónica Dolores Trull asistió acompañada por su hija, Cala, presentando una estética coordinada de pantalones negros holgados y blusas en tonos crudos.

Dolores: Optó por Optó por una remera básica de alta calidad y accesorios minimalistas.

Su hija: Sumó un toque de color con un pañuelo rojo al cuello, un guiño vintage que aporta frescura a un outfit clásico.

Dolores Trull y su hija Cala en la noche porteña (Foto: Movilpress).

También estuvieron en el evento de moda porteño Rulo, Nai Awada y Fabián Medina Flores (quien condujo el desfile) y desde Ciudad te mostramos las fotos de sus looks.

Rulo en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Nai Awada en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.