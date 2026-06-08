La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue abusada, asfixiada y descuartizada en Córdoba, sumó este lunes un nuevo capítulo: la Justicia ordenó la detención de Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka en el que Claudio Barrelier habría trasladado el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde la encontraron.

Andreani es la expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen. Según confirmaron los abogados de la familia de Agostina a TN, la mujer está acusada de “encubrimiento agravado”.

Habló la abogada de la dueña del Ford Ka que fue detenida por el femicidio de Agostina: “Está tranquila”. (Foto: Captura TN)

La detención de Andreani se suma a la de Barrelier y la de su amigo, Osvaldo Fasseta, quien también está bajo investigación por encubrimiento. De esta manera, ya son tres los detenidos por el caso que conmocionó a Córdoba y al país.

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Días atrás, el abogado de la familia Vega, Carlos Nayi, se presentó en la fiscalía para aportar pruebas contra Andreani. El letrado sostuvo que la mujer habría ayudado a Barrelier en la logística para trasladar el cuerpo de Agostina.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observada por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

La Justicia intenta determinar el grado de participación de Andreani y si su colaboración fue clave para que Barrelier pudiera deshacerse del cuerpo de la adolescente. El femicidio de Agostina Vega generó una fuerte conmoción en Córdoba. La adolescente fue hallada asesinada y descuartizada en un descampado, tras haber sido abusada y asfixiada. La investigación avanza con tres detenidos y la causa sigue sumando pruebas para esclarecer cómo se produjo el crimen y quiénes participaron.

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