La polémica que envuelve a Rosalía en Argentina continúa creciendo y ahora sumó un nuevo capítulo. Luego de que la artista española quedara en el centro de las críticas por compartir una publicación relacionada con la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, cientos de fanáticos comenzaron a solicitar la devolución de las entradas para sus shows en Buenos Aires.

Sin embargo, el Movistar Arena rechazó los pedidos de reembolso y explicó cuál es la política vigente para quienes ya compraron sus tickets.

Qué respondió el Movistar Arena sobre la devolución de entradas para los shows de Rosalía

Ante la gran cantidad de consultas recibidas, desde la ticketera del Movistar Arena enviaron un comunicado a los compradores en el que aclararon que las devoluciones solo pueden realizarse dentro de un plazo determinado desde el momento de la compra.

“Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción”, señalaron.

Rosalía y Penélope Cruz alentaron a España en el Mundial y se robaron todas las miradas. Crédito: Instagram

Además, indicaron cuál es la alternativa para quienes ya no desean asistir al recital. “En caso de no poder o no querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

La respuesta generó aún más enojo entre los usuarios, quienes sostienen que el llamado “botón de arrepentimiento” y la Ley de Defensa del Consumidor podrían contemplar otros criterios en espectáculos, especialmente en relación con la fecha del evento.

Qué pasó entre Rosalía y Argentina tras la final del Mundial 2026

El conflicto comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mia Khalifa durante los festejos por la consagración de España en el Mundial.

En el clip sonaba la canción La Perla, de la propia cantante, pero el contenido incluía un mensaje en inglés que muchos interpretaron como una burla hacia Argentina tras la derrota en la final.

Foto: Instagram (@rosalia.vt)

La publicación se viralizó rápidamente y provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron a la artista española.

El pedido de disculpas de Rosalía que no alcanzó para calmar la polémica

Frente a la repercusión, Rosalía rompió el silencio y aseguró que compartió el video únicamente porque sonaba una de sus canciones.

“Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón”, escribió junto a una bandera argentina y emojis de una cara llorando.

Las disculpas no lograron frenar las críticas y, horas después, la cantante volvió a publicar otro mensaje: “Solo tengo amor x Argentina”.

Rosalía pidió disculpas tras compartir un video de Mía Khalifa contra la Selección argentina. Crédito: Instagram

Foto: Instagram Rosalía

Pese a ese intento de acercamiento, una parte de sus seguidores continuó impulsando campañas para revender o devolver las entradas de los recitales previstos en Buenos Aires.

Los cuatro shows de Rosalía en Argentina quedaron envueltos en la controversia

La intérprete de Motomami tiene programadas cuatro presentaciones completamente agotadas en el Movistar Arena para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de su gira LUX.

Con capacidad para unas 15.000 personas por función, la serie de conciertos reunirá a cerca de 60.000 espectadores si finalmente se mantienen las localidades vendidas.

En los últimos días crecieron las publicaciones de fanáticos ofreciendo sus entradas en reventa o buscando mecanismos para recuperar el dinero abonado, aunque por el momento la política del estadio no contempla excepciones.

Lali Espósito salió a defender a Rosalía

En medio de la controversia, Lali Espósito también se pronunció sobre el tema y defendió públicamente a la artista española, al considerar que el episodio se trató de un error y no de un ataque deliberado hacia los argentinos.

Mientras tanto, la expectativa crece de cara a los recitales que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires, donde se verá si las disculpas alcanzan para recomponer el vínculo con el público argentino o si la polémica termina impactando en uno de los momentos más importantes de su gira internacional.