La respuesta de Wanda Nara al explosivo posteo de Mauro Icardi no tardó en llegar. Luego de que el futbolista celebrara una resolución de la Justicia italiana en el marco de su divorcio y revelara las millonarias cifras que, según él, le reclamaban, la empresaria publicó una serie de durísimas historias de Instagram.

En su primer descargo, Wanda aseguró que el proceso judicial todavía no terminó y sostuvo que “la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación”.

Luego lanzó una fuerte chicana contra su expareja: “Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no. De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde. Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones”.

En el mismo mensaje volvió a poner el foco en sus hijas y le reclamó a Icardi que priorice su bienestar.

“Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, escribió.

Además, agregó: “Yo tengo pasaporte, ellas no y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre”.

Minutos después redobló la apuesta con otra historia en la que reclamó por la imposibilidad de regresar a la Argentina.

“Las hijas de Wanda Nara no pueden volver... Mauro, ¿hasta cuándo?”, escribió, antes de explicar que viajó a Italia con una autorización que vence el 30 de julio y que sus hijas continúan esperando la firma necesaria para poder regresar.

Finalmente, compartió un tercer mensaje en el que amplió su descargo y volvió a cuestionar la actitud del futbolista.

“Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite ok se niegan a viajar sin sus hermanas”, expresó.

Y cerró con una durísima acusación: “Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”.

La explosiva reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre el divorcio

La explosiva reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre el divorcio