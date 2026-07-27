El domingo por la tarde, Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con un misterioso mensaje que muchos interpretaron como una fuerte indirecta hacia alguien de su círculo íntimo.

Desde Italia, donde permanece junto a sus hijos luego de quedar varada tras sufrir un robo y el hurto de la documentación de los menores, la empresaria compartió una historia de Instagram que despertó todo tipo de especulaciones.

“Pensé que eras de mi team”, escribió Wanda sobre un fondo negro, acompañando la frase únicamente con el emoji de un corazón roto, sin dar más explicaciones sobre el destinatario del mensaje.

Wanda Nara lanzó un misterioso mensaje sobre una traición (Foto de Instagram)

La publicación no tardó en viralizarse y generó una catarata de teorías entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la conductora estaba atravesando una nueva traición.

¿SE VIENE UN NUEVO WANDA GATE?

Quien rápidamente se hizo eco del posteo fue Yanina Latorre, que interrumpió por unos minutos sus vacaciones para deslizar que detrás del mensaje podría esconderse un nuevo conflicto.

“¿Se viene otro gate?”, escribió la conductora de SQP, dejando entrever que el episodio podría derivar en un nuevo escándalo mediático.

Luego amplió la información con un dato que alimentó aún más las especulaciones: “No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano”.

Por último, Yanina dejó una pista que disparó todo tipo de versiones en las redes sociales: “Dos hermanitas muy famosas”.