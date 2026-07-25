La última semana, en medio del escándalo por los documentos robados en Milán a los hijos de Wanda Nara, el periodista Santiago Riva Roy difundió un audio de una conversación entre Mauro Icardi y una de sus hijas, grabado luego del hecho delictivo en el que acusa a la empresaria de haberlas “secuestrado”.

“Si no le pusieron multa a tu mamá, por secuestrarlas hace dos años acá, que eso seguramente también lo viste en TikTok, no te preocupes que no me ponen ninguna multa”, se lo escucha al futbolista en la charla, lo que la conductora negó rotundamente y respondió con contundencia en diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre.

QUÉ RESPONDIÓ WANDA NARA SOBRE LA ACUSACIÓN DE SECUESTRO

Consultada por el tema en la emisión de El Nueve, Wanda Nara fue categórica y sostuvo que esa acusación no tiene sustento judicial: “Lo del secuestro quedó totalmente desestimado en la Justicia porque yo llegué a la Argentina con Mauro, con 40 valijas. Compramos una propiedad en la Argentina para quedarnos a vivir”.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi la acusación de secuestro de sus hijas (Foto: captura de eltrece y El Nueve).

“Cada paso que doy pongo una foto. Él no quería seguir jugando al fútbol, se iba a retirar y se iba a quedar a vivir en Argentina. La verdad que me parece absurdo que digan que una madre secuestra a sus hijos”, expresó y recordó que el proyecto familiar era instalarse definitivamente en el país y aseguró que esa decisión había sido tomada de común acuerdo con el deportista.

EL PEDIDO DE WANDA NARA TRAS EL ROBO DE LOS PASAPORTES A SUS HIJAS

En la misma entrevista, Wanda también habló sobre el robo que sufrió en su casa de campo de Milán y la desaparición de los pasaportes de sus hijas, un hecho que complicó su regreso a la Argentina y que los tiene hasta el día de la fecha varados en Italia.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi la acusación de secuestro de sus hijas (Foto: captura de eltrece y El Nueve).

“Le pedí a Ana (Rosenfeld) que intervenga y que haga lo que tenga que hacer. Si es necesario que tenga que venir Interpol, que se haga, porque es muy grave dejar a dos menores indocumentadas”, afirmó mientras la disputa judicial y mediática crece.

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