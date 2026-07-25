Flor Vigna volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida sentimental y sorprendió al revelar cómo descubrió la supuesta infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani, con quien luego de puso de novio y luego finalizaron su relación.

La cantante fue invitada a un programa de streaming en México, donde respondió sin filtros sobre las traiciones amorosas que atravesó. Cuando le preguntaron directamente si alguna vez le habían sido infiel, no dudó en responder: “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina. Fue muy viral, sí”.

Flor Vigna habló de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani (Foto: captura de streaming México).

A partir de esa respuesta, la entrevistadora quiso saber cómo había descubierto la situación y Flor relató la secuencia que, según contó, marcó un antes y un después en la relación: “Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica, decía ‘jaja qué lindo’. Me quedé ahí y dije: ‘Esto me huele mal’”.

CÓMO ENCARÓ FLOR VIGNA A LUCIANO CASTRO AL MOMENTO DE DESCUBRIR LA INFIDELIDAD

Fue en ese momento cuando, según relató la misma Flor Vigna, decidió encarar a Luciano Castro: “Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel”.

“Después me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?’. Y le dije: ‘Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto’”, contó y según relató, el actor negó que existiera un vínculo sentimental con la actriz: “Él me dijo: ‘No, te juro que es una compañera, que nada que ver’”.

La artista remarcó que nunca había tenido actitudes de control dentro de la pareja y que actuó guiada por su intuición: “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Sus declaraciones reavivaron la polémica sobre el final de su relación con Luciano Castro y volvieron a poner en el centro de la escena el inicio del romance con Griselda Siciliani, historia de amor que también tuvo un final que dio que hablar y que generó mucha repercusión.

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