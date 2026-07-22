La exestilista de Flor Vigna, la influencer Laura Villa conocida en redes como Lau Stiley en redes sociales, protagonizó un fuerte escándalo luego de publicar una serie de videos en los que lanzó polémicos comentarios dirigidos a usuarios mexicanos tras la final del Mundial 2026.

En sus historias, aseguró que durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ recibió numerosos insultos por parte de personas de México y explicó que esa situación la llevó a reaccionar públicamente. Visiblemente molesta, expresó: “Hoy dejé de seguir a diez mexicanos. Yo sabía que nos odiaban tanto. ¿Qué sentimiento tienen con nosotros?“.

Luego elevó aún más el tono con frases que rápidamente se viralizaron: “Ustedes no llegaron ni a cuartos de final y me la chupan bien chupada. Me tienen harta. Me banqué todo el Mundial a ustedes y ahora ya no los puedo ni ver”.

Laura Villa, la exestilista de Flor Vigna que insultó a los mexicanos tras el Mundial 2026 (Foto: captura @latiasandra)

En otro tramo de su descargo también apuntó contra otros países de la región al mencionar a paraguayos y brasileños, aunque aclaró que su enojo estaba relacionado exclusivamente con el contexto futbolístico.

A raíz de este escándalo viral, Vigna se vio decidió marcar distancia y confirmó que Villa ya no forma parte de su equipo de trabajo. En diálogo con Ciudad, dijo: “Laura ya no trabaja conmigo. Respeto profundamente al pueblo mexicano y creo que los valores no se negocian”, expresó la artista.

EL DESCARGO DE LAURA VILLA

Horas más tarde, ante la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la influencer volvió a publicar videos para intentar explicar su postura y negó sentir odio hacia México. "Una cosa es el fútbol y otra es decir cosas que duelen a las personas“, sostuvo.

"Me dijeron cosas muy feas durante el Mundial. A veces porque somos lindas ya somos pu... Pero no, también trabajamos y hacemos las cosas bien“, comentó y en el mismo descargo remarcó el cariño que siente por el país donde reside desde hace un tiempo: ”Yo amo México. Ya quiero terminar con este tema porque la verdad me angustia y me pone mal”.

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