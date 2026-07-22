El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya calienta motores para su 41ª edición, que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026, con una programación que reunirá a grandes figuras del cine argentino e internacional, homenajes, funciones especiales y la entrega de los tradicionales Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria.

Bajo el lema “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, el INCAA presentó el spot oficial del evento, mientras que la convocatoria cerró con 1.127 películas inscriptas, un crecimiento del 27% respecto de la edición anterior.

Como antesala del festival, el 19 de octubre se llevará a cabo una presentación especial en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento finalizará con un concierto gratuito dirigido por Emilio Kauderer, junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, con un recorrido por las bandas sonoras que compuso para clásicos del cine argentino.

Natalia Oreiro recibirá el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria

Uno de los momentos más destacados será la entrega de los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria, que este año reconocerán a Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer por sus aportes al cine nacional.

Natalia Oreiro será distinguida por una carrera que trascendió fronteras gracias a sus trabajos en televisión, música y cine. La actriz protagonizó películas como Cleopatra, Infancia clandestina, Wakolda, Gilda, no me arrepiento de este amor, Re loca y Hoy se arregla el mundo, entre otras.

Por su parte, el director Alejandro Agresti, responsable de títulos como Buenos Aires Viceversa, Valentín y la producción de Hollywood La casa del lago, también recibirá el reconocimiento por su extensa trayectoria.

El tercer homenajeado será el compositor Emilio Kauderer, autor de las bandas sonoras de películas icónicas como El secreto de sus ojos, Metegol, El mismo amor, la misma lluvia y Parque Lezama.

Habrá un emotivo homenaje a Héctor Babenco

La programación también incluirá un homenaje especial al director Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento y 10 de su fallecimiento.

Durante el festival se proyectarán cuatro de sus obras más representativas: Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado y Mi amigo hindú. Además, se realizará un panel sobre su legado con la participación de integrantes de su familia.

El único festival Clase A de América Latina

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el único festival de América Latina con categoría A otorgada por la FIAPF, una distinción que comparte con certámenes de prestigio internacional como Cannes, Venecia y San Sebastián.