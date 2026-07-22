En medio de la polémica por las declaraciones de Tomás Dente sobre su hermano Fernando, Edith Hermida se sumó al debate y, en diálogo con el programa Puro Show, compartió su mirada sobre el enfrentamiento que se hizo público los últimos días.

Hermida no dudó en calificar la situación como “un culebrón” y reconoció que sigue la historia con fascinación. “Siempre la pelea de hermanos garpa”, aseguró, aunque aclaró que no termina de creerle a ninguno de los dos protagonistas.

“Me parece que todos mienten un poco. Ya, Tommy, yo no le creo nada, lo digo y después me va a salir a dar con un caño, pero acá estoy”, lanzó la conductora, quien recordó su vínculo de años con Tomás y cómo cambió su percepción sobre él.

Edith Hermida habló en Puro Show de los hermanos Dente (Foto: captura de eltrece).

El conflicto entre los hermanos escaló cuando Tomás Dente expuso rumores delicados sobre Fernando, incluyendo acusaciones graves que luego fueron negadas. “No pueden banalizar una acusación de esa categoría”, advirtió Hermida.

Sobre la exposición pública del conflicto, Edith fue tajante: “Para mí Tommy es el que más lo está disfrutando, tal vez hay un poquito de envidia”. Sin embargo, también puso en duda la postura de Fernando: “Tampoco le puedo creer. No le creo a ninguno”.

“NO SÉ DÓNDE QUEDÓ ESE TOMY”: LA EXPERIENCIA PERSONAL DE EDITH HERMIDA CON TOMÁS DENTE

Durante la entrevista, Edith Hermida relató que conoció a Tomás Dente hace muchos años y que incluso trabajó con su hija. “Era un pibe amoroso, me ha hecho llorar en las notas”, recordó. Sin embargo, confesó que en el último tiempo notó un cambio en su actitud: “No sé dónde quedó ese Tommy. Es otro Tomy totalmente”.

Fernando y Tomás Dente (Fotos: capturas Net TV y América TV)

La conductora contó que intentó comunicarse con él y que Tomás le cortó el teléfono. “Tal vez este personaje le garpa un poco más. Antes le servía ser bueno y llorón, ahora garpa ser malo y mirar a cámara convencido”, opinó Hermida sobre la transformación mediática de Dente.

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