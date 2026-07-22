Rosalía salió a aclarar la polémica que se generó en las últimas horas luego de compartir en TikTok un video de Mía Khalifa en el que la ex actriz para adultos se burlaba de la derrota de la Selección argentina.

Tras recibir una ola de críticas de parte de sus seguidores argentinos, la artista decidió dar explicaciones y pedir perdón públicamente.

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó un breve mensaje en el que explicó el motivo por el que había reposteado el clip que despertó el enojo de miles de usuarios.

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía junto a una bandera argentina y varios emojis de caritas llorando.

ROSALÍA EXPLICÓ POR QUÉ COMPARTIÓ EL VIDEO

Con ese descargo, la intérprete dejó en claro que su intención no fue respaldar el mensaje de Mía Khalifa, sino que compartió el video porque estaba musicalizado con “La perla”, una de las canciones incluidas en su álbum Lux.

Rosalía pidió disculpas tras compartir un video de Mía Khalifa contra la Selección argentina. Crédito: Instagram

La artista remarcó que nunca buscó sumarse a las burlas contra la Selección argentina, que durante el Mundial 2026 fue blanco de varios comentarios provocadores por parte de Khalifa.