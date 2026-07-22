El 21 de julio, la casa Spotify de Argentina le abrió las puertas a un grupo selecto de fans de Olivia Wald para escuchar por primera vez algunas de las canciones inéditas de Otra Que Arde, el segundo álbum de estudio de la artista tras el éxito de Cuerpo. Además, sonaron las ya conocidas Pecadora, La Teoría y el bonus track retro Temporada de canciones tristes.

El conmovedor llanto de Olivia Wald tras cantar Pecadora: "Veo la represión que han sentido"

OLIVIA WALD, UNA “PECADORA” QUE LLORA

En un marco festivo, de encuentro, música y lanzamiento, Olivia protagonizó un emotivo momento luego de cantar Pecadora, una balada sincera y necesaria en la que contó cómo fue su proceso personal al enamorarse por primera vez de una mujer.

Tras la interpretación, Wald rompió en llanto y explicó con total honestidad el motivo de sus lágrimas.

“Es muy fuerte”, comenzó diciendo Olivia, impactada al ver que sus fans habían tomado la canción como una bandera de orgullo.

Y continuó: “Cuando yo digo ‘sé que merecés alguien que no te esconda’, les veo las caras de escondidas. De verdad. Veo la represión que han sentido, tan fuerte”.

“Les juro que no me emociona por mí ni por mi historia. Es ver el sufrimiento pasado. Es revivirlo en sus caras”, remarcó Olivia, quien contó en la sala con la presencia de su papá y parte de su familia.

Atravesada por su propia historia, pero especialmente por la de quienes aún no pueden vivir con libertad, la cantante concluyó: “No hay nada más lindo que compartirles mis letras y mis emociones. Esta canción me ayudó a mí, pero me emociona verlos a ustedes. Gracias por vivirla conmigo”.

Especialista en cambiar de clima con humoradas o preguntas a sus fans, Olivia Wald continuó con la presentación de las canciones inéditas El secreto peor guardado de la humanidad, México y Tus errores. Vale agregar que abrió el show con Amante. Todas las canciones saldrán oficialmente el 23 de julio con el lanzamiento de Otra Que Arde, su segundo álbum de estudio.

Pre escucha en vivo de Otra Que Arde, de Olivia Wald