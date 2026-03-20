El 19 de marzo, Olivia Wald y Alex Ponce lanzaron “La Teoría”, una canción que promete convertirse en himno del desamor: un diálogo desgarrador entre dos personas que se extrañan, pero cuyo romance se ha roto en varias partes.

Hay ideas que suenan bien en la teoría: que el tiempo lo cura todo, que las heridas del corazón se cierran solas y que el amor eventualmente se reacomoda en nuestra memoria. Pero al momento de una ruptura, nuestros sentimientos no saben de procesos: simplemente se entregan al anhelo de volver a ser felices con la persona que un día amamos.

Olivia Wald y Alex Ponce lanzan “La Teoría” (Foto de prensa, Universal Music)

De esto y más trata “La Teoría”, nuevo sencillo de Olivia Wald, quien acompañada por Alex Ponce, construye una balada pop llena de intensidad emocional, en un dueto que conmueve por su honestidad y vulnerabilidad: ambas voces declaran su incapacidad para olvidar al ser amado tras la ruptura, a pesar de saber que, en teoría, el tiempo pondrá todo en su lugar.

De esta manera, Olivia y Alex nos sumergen en las grietas de una historia que se niega a morir, de un fuego que no quiere apagarse, de un amor que evita a toda costa convertirse en recuerdo. Así, “La Teoría” se convierte en un brutal y honesto retrato acerca de las contradicciones del corazón.

TODOS LOS DETALLES SOBRE EL VIDEOCLIP DE “LA TEORÍA”

Para amplificar esta narrativa, el video oficial de “La Teoría” nos muestra a ambos artistas en distintos escenarios de intimidad, los cuales aparecen rotos o asimétricos, como una metáfora del amor fracturado. De esta manera, cada imagen se convierte en símbolo de un quiebre más profundo: el de los pequeños detalles que sostienen las grandes historias de amor.

Con este lanzamiento, Olivia Wald no sólo reafirma su promisoria posición en la nueva generación del pop latino, sino que acompañada de Alex Ponce, nos demuestra que es capaz de construir emociones y reflexiones que cumplen con uno de los principios del arte: hacer de la anécdota individual, un punto de encuentro para el corazón universal.

Escucha ya “La Teoría” de Olivia Wald y Alex Ponce, disponible en todas las plataformas digitales.