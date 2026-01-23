Porque 2026 no es un año para las tibiezas, Olivia Wald estrena “Estimado Cobarde”, canción de rock pop que transforma la ruptura amorosa en una declaración de independencia totalmente frontal y empoderante, con lo cual nos queda claro que la cantautora argentina está dispuesta a coronarse como una de las máximas reinas de la música latinoamericana.

Escrita en forma de carta, esta composición está dedicada a todos esos hombres incapaces de tomar decisiones dentro de una relación, pero que además son inseguros, celosos y emocionalmente dependientes (incluso de su madre, como señala uno de los versos más divertidos de la canción).

Olivia Wald en Estimado Cobarde (Foto de prensa, Universal Music)

Para tener un mayor impacto, la letra de “Estimado Cobarde” está narrada desde la perspectiva de una mujer que, al no encontrar cuidado ni cariño, decide cerrar este ciclo amoroso con una frase que también funciona como declaración de independencia: “atentamente, la ex que nunca cuidaste”, con la cual el reclamo no sólo es visceralidad, sino un grito de liberación.

MÁS DETALLES SOBRE “ESTIMADO COBARDE”, DE OLIVIA WALD

Dado que “Estimado Cobarde” está cargado de guitarras afiladas y un ritmo pop lleno de energía, Olivia nos lleva por una sonoridad tan catártica como bailable, misma que se refuerza visualmente con el video oficial: a lo largo de las imágenes, vemos a nuestra heroína dentro de un set minimalista, el cual refiere lo mismo al escritorio desde el cual redacta la misiva, que al buzón por el cual será enviada, con tal de mostrar la manera en que se suelta definitivamente esta historia fallida de amor.

Cabe señalar que una versión anterior de “Estimado Cobarde” se convirtió en fenómeno viral hace un par de años, pues la letra es capaz de conectar con las miles de mujeres que se han relacionado con un cobarde. Sin embargo, en esta nueva entrega, Olivia no sólo reimagina la canción, sino que imprime mayor fuerza y claridad a su mensaje, con tal de que todo mundo pueda hacer esta carta suya, y con ello, dejar atrás lo que definitivamente no suma ni hace bien.