María Becerra arrasa con la venta de entradas. La artista agotó tres funciones (14, 15, 16 y 17 de noviembre) en tiempo récord y anunció una quinta fecha: el 18 de noviembre en el Movistar Arena.

La venta general comenzó a las 13 horas y, en cuestión de minutos, miles de fanáticos aseguraron su lugar para disfrutar del espectáculo con el que la cantante presentará en vivo QUIMERA, su más reciente álbum de estudio.

María Becerra presentará QUIMERA en formato 360°

Los cuatro shows de María Becerra en el Movistar Arena tendrán una innovadora puesta en escena en formato 360°, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y mucho más cercana con el público.

Con esta propuesta, la artista repasará las canciones de QUIMERA y sus grandes éxitos, en una serie de conciertos que prometen convertirse en momentos inolvidables para sus seguidores.

QUIMERA TOUR: la nueva gira internacional de María Becerra

Estos recitales en Buenos Aires formarán parte del QUIMERA TOUR, la gira con la que María Becerra recorrerá distintos países de Latinoamérica, reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes de la música urbana en español.

Entradas para María Becerra en el Movistar Arena

Los tickets para la quinta fecha ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena Argentina.