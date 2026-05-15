Un móvil en vivo de Puro Show se transformó en un verdadero show cuando unos italianos se animaron a un ida y vuelta con el cronista y uno de ellos, sin filtro, lanzó un piropo que dejó a todos boquiabiertos.
La escena, que arrancó como una simple charla sobre turismo, terminó con carcajadas, bromas y una respuesta filosa de Fernanda Iglesias.
Todo empezó cuando el cronista Wally conectó en vivo con unos turistas recién llegados de Cerdeña.
Entre preguntas sobre el clima y paseos, la charla se puso picante cuando Wally mencionó a las panelistas del programa: “Tengo una amiga, Fernanda Iglesias, ¿lo sacás a pasear al Tano mañana?”. Fernanda, rápida de reflejos, contestó: “No, me voy a Areco hoy a la tarde”.
En medio de las bromas, Pochi sumó: “Nancy, que está sola”, y uno de los italianos al verla le mandó señas de corazón y aclaró: “No estoy casado. Llegamos hace dos horas y ya estamos en la televisión”, en perfecto italiano.
Ahí fue cuando Pampito le pidió a Wally: “Mostrale la dupla de solteras”. Sin dudarlo, el cronista hizo una videollamada en vivo y les mostró a Nancy Duré y a Fernanda Iglesias.
La reacción no tardó en llegar: “Ah Fernanda, me gustan las rubias”, lanzó Simone, uno de los turistas, desatando la euforia en el estudio.
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LA RESPUESTA DE FERNANDA IGLESIAS: “NO ME QUIERO CASAR CON VOS PARA SER EUROPEA”
El comentario del italiano generó un revuelo entre Matías Vázquez, Pampito y las panelistas, que no pararon de reír y tirar chicanas. Pero la que se llevó todos los aplausos fue Fernanda, que respondió con humor y mucha personalidad: “Yo parlo italiano y soy italiana. No soy interesada, no me quiero casar por vos para ser europea”.
Lo que empezó como una nota de color sobre el clima terminó en una escena viral con unos turistas italianos, Fernanda Iglesias y Nancy Duré como protagonistas de un cruce que mezcló humor, piropos y mucha complicidad en el estudio.
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