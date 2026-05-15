Un móvil en vivo de Puro Show se transformó en un verdadero show cuando unos italianos se animaron a un ida y vuelta con el cronista y uno de ellos, sin filtro, lanzó un piropo que dejó a todos boquiabiertos.

La escena, que arrancó como una simple charla sobre turismo, terminó con carcajadas, bromas y una respuesta filosa de Fernanda Iglesias.

Todo empezó cuando el cronista Wally conectó en vivo con unos turistas recién llegados de Cerdeña.

Entre preguntas sobre el clima y paseos, la charla se puso picante cuando Wally mencionó a las panelistas del programa: “Tengo una amiga, Fernanda Iglesias, ¿lo sacás a pasear al Tano mañana?”. Fernanda, rápida de reflejos, contestó: “No, me voy a Areco hoy a la tarde”.

En medio de las bromas, Pochi sumó: “Nancy, que está sola”, y uno de los italianos al verla le mandó señas de corazón y aclaró: “No estoy casado. Llegamos hace dos horas y ya estamos en la televisión”, en perfecto italiano.

El ida y vuelta de unos italianos con Fernanda Iglesias y Nancy Duré en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Ahí fue cuando Pampito le pidió a Wally: “Mostrale la dupla de solteras”. Sin dudarlo, el cronista hizo una videollamada en vivo y les mostró a Nancy Duré y a Fernanda Iglesias.

La reacción no tardó en llegar: “Ah Fernanda, me gustan las rubias”, lanzó Simone, uno de los turistas, desatando la euforia en el estudio.

LA RESPUESTA DE FERNANDA IGLESIAS: “NO ME QUIERO CASAR CON VOS PARA SER EUROPEA”

El comentario del italiano generó un revuelo entre Matías Vázquez, Pampito y las panelistas, que no pararon de reír y tirar chicanas. Pero la que se llevó todos los aplausos fue Fernanda, que respondió con humor y mucha personalidad: “Yo parlo italiano y soy italiana. No soy interesada, no me quiero casar por vos para ser europea”.

El ida y vuelta de unos italianos con Fernanda Iglesias y Nancy Duré en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Lo que empezó como una nota de color sobre el clima terminó en una escena viral con unos turistas italianos, Fernanda Iglesias y Nancy Duré como protagonistas de un cruce que mezcló humor, piropos y mucha complicidad en el estudio.

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