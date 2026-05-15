Que Rodrigo De Paul acompaña a Tini Stoessel en cada paso de su carrera ya no sorprende a nadie. Sin embargo, el futbolista volvió a conquistar a los fanáticos de la cantante luego de participar en un divertido desafío musical donde dejó en claro que conoce gran parte de su discografía de memoria.

Todo ocurrió durante una entrevista en el ciclo de YouTube Lo del Pollo, conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez, donde el mediocampista de la Selección Argentina aceptó completar distintas canciones de Tini frente a cámara.

Vestido con la camiseta de entrenamiento albiceleste y luciendo su ya característico look platinado, De Paul se animó al juego y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

RODRIGO DE PAUL ACERTÓ LAS LETRAS MÁS POPULARES DE TINI STOESSEL

El desafío comenzó con uno de los hits más conocidos de la artista: “Cupido”. Apenas el conductor lanzó la primera línea de la canción, De Paul dudó unos segundos, pero enseguida completó la frase correctamente. “Cupido tiró la flecha y la cagó”, respondió entre risas y entusiasmo, mientras el conductor celebraba el acierto.

Luego llegó el turno de “Miénteme”, el tema que Tini grabó junto a María Becerra. Aunque el futbolista se mostró seguro al principio, terminó tropezando con una parte de la letra y fue corregido por el Pollo Álvarez, quien incluso marcó la pronunciación exacta del tema.

CRÉDITO: X

LA CANCIÓN FAVORITA DE TINI QUE ELIGIÓ RODRIGO DE PAUL

El momento más comentado del video llegó cuando el conductor mencionó el tema “Ayer llovió en Buenos Aires”. Antes de escuchar la consigna completa, De Paul reaccionó de inmediato y sorprendió con una confesión.

“Esa es mi favorita”, lanzó el jugador, antes de recitar parte de la canción sin equivocarse.

La escena rápidamente se viralizó en X, Instagram y TikTok, donde miles de seguidores destacaron el fanatismo del futbolista por la cantante y celebraron la complicidad entre ambos.