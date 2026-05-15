Benjamín Amadeo volvió a mostrar su costado más paternal y enterneció a sus seguidores con un video junto a su hijo Pacífico, el bebé que tuvo hace pocas semanas con su esposa Martina.

Las imágenes, breves pero cargadas de complicidad, se viralizaron en cuestión de horas.

UN MOMENTO DE PURA COMPLICIDAD ENTRE PAPÁ E HIJO

En el clip, grabado en el living de su casa —con escalera de diseño industrial y techos de hormigón a la vista—, se ve al actor y cantautor argentino con una gorra oscura y una remera clara, mirando a cámara con una sonrisa cómplice. De pronto, la manito regordeta de Pacífico entra en el encuadre y empieza a moverse al ritmo de la música.

Crédito: Tiktok

Benjamín, lejos de cortar la escena, acompaña los gestos del bebé con sus propios dedos, como si estuvieran bailando un dúo coreografiado. La ternura escala cuando se acerca al pequeño y le regala una caricia que terminó de conquistar a todos.

“PAKI”, LA BANDA SONORA DEL MOMENTO MÁS DULCE

No es un detalle menor: la canción que suena de fondo es “Paki”, uno de los hits más alegres del propio Amadeo. Se escucha con claridad la frase “dame la mano arriba todo el mundo que llegó Paquito”, en lo que parece un guiño directo al apodo cariñoso del bebé, a quien él mismo presentó en redes como “don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino”.