Durante años, las zapatillas blancas fueron el símbolo máximo de la moda urbana. Combinaban con todo, funcionaban para cualquier ocasión y parecían imposibles de destronar. Sin embargo, en 2026 el escenario cambió por completo y las capitales fashionistas de Europa ya tienen nuevos favoritos.

Las protagonistas ahora son las zapatillas plateadas metalizadas y los zapatos casuales de cuero retro, dos estilos que pisan fuerte tanto en las pasarelas como en el street style de ciudades como París y Milán.

POR QUÉ LAS ZAPATILLAS BLANCAS YA NO SON TENDENCIA

Aunque durante mucho tiempo fueron consideradas un básico indispensable, hoy las zapatillas blancas comenzaron a verse como una opción repetida y poco original. El gran problema, además, es su mantenimiento: se ensucian rápido, requieren limpieza constante y pierden impacto visual con facilidad.

En cambio, los nuevos modelos metalizados y los tonos “gastados” del cuero retro tienen una ventaja clave: el uso cotidiano no les juega en contra. Las marcas y pequeños roces se integran al diseño y hasta potencian el estilo relajado que domina la moda actual.

LAS ZAPATILLAS PLATEADAS SON EL NUEVO NEUTRO

Las zapatillas plateadas se consolidaron como el gran fenómeno del año. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un básico moderno que funciona con casi cualquier outfit.

Su acabado brillante actúa como un neutro renovado: combina con tonos tierra, colores fríos, negro, blanco y hasta prendas vibrantes. Además, aportan personalidad sin necesidad de exagerar el resto del look.

En las calles europeas se repiten especialmente los modelos inspirados en el running retro, con siluetas deportivas y detalles minimalistas que reflejan la luz y elevan incluso los conjuntos más simples.

Las zapatillas blancas quedaron atrás: el calzado que domina la moda urbana en 2026. Crédito: Gemini

EL REGRESO DEL CUERO RETRO Y LOS MOCASINES

Mientras el plateado domina el universo sporty, el cuero retro reaparece con fuerza entre quienes buscan una estética más clásica y elegante.

Los mocasines minimalistas, los Oxford modernizados y los zapatos casuales en tonos caramelo, marrón o beige dejaron de ser exclusivos de ambientes formales y comenzaron a mezclarse con jeans, pantalones sastreros y prendas relajadas.

La clave está en el equilibrio entre comodidad y sofisticación: suelas discretas, líneas limpias y materiales duraderos pensados para acompañar el ritmo urbano.

CÓMO USAR EL CALZADO TENDENCIA EN EL DÍA A DÍA

La gran ventaja de esta tendencia es que no exige renovar todo el guardarropa. Con prendas básicas y cortes clásicos alcanza para que el calzado se convierta en el protagonista absoluto.

Para un look de oficina informal, las fórmulas más vistas incluyen pantalones rectos, sweaters finos o camisas lisas combinadas con zapatillas plateadas minimalistas o mocasines de cuero en tonos tierra.

En cambio, para salidas nocturnas o planes relajados, las fashionistas apuestan por jeans rectos, faldas midi fluidas y zapatos con acabados metalizados que aportan brillo sin perder elegancia.

Los especialistas en moda coinciden en un punto: cuando el calzado tiene mucha presencia visual, el resto del outfit debe acompañar desde la simpleza.

Por eso predominan los blazers rectos, los tapados minimalistas, los jeans clásicos y las prendas monocromáticas. El objetivo es claro: dejar que los zapatos sean el centro de atención sin que el look pierda sofisticación.

EL CALZADO PASÓ A SER EL PROTAGONISTA DEL ESTILO

En 2026, los zapatos dejaron de ocupar un rol secundario para transformarse en la pieza que define la identidad de cada outfit. Ya no se trata solo de comodidad: ahora también comunican personalidad, practicidad y una mirada más moderna de la moda urbana.

Desde el brillo futurista de las zapatillas plateadas hasta la elegancia relajada del cuero retro, la nueva tendencia apuesta a diseños versátiles, resistentes y con carácter propio.