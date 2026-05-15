La complicidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul quedó nuevamente expuesta —y celebrada por sus fans— en un breve pero contundente video que circula en redes sociales.

Las imágenes, grabadas en formato selfie por la propia cantante, muestran a la pareja a bordo de un vehículo de alta gama, con interiores de cuero rojo y un techo corredizo que deja entrar la luz del sol.

A través de las ventanillas se asoman palmeras y vegetación tropical, lo que sugiere un paseo en un destino cálido, posiblemente Miami u otra ciudad costera donde la pareja suele recalar entre compromisos profesionales.

crédito: Instagram

EL LOOK DE LA “TRIPLE T” Y EL DEL CAMPEÓN DEL MUNDO

Tini apareció con un estilismo cuidado al detalle: una musculosa negra asimétrica de un solo hombro, un pañuelo —bandana— negro atado en la cabeza, aros dorados, un delicado collar con dije y un maquillaje suave en tonos rosados. Al mover el brazo, se alcanzan a ver sus característicos tatuajes de pequeños corazones.

Del otro lado, al volante, Rodrigo de Paul lució relajado y veraniego: musculosa blanca acanalada, una cadena dorada con dije circular, gorra negra con logo violeta y sus tatuajes en brazos y cuello a la vista.