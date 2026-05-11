Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iniciaron su relación sentimental en octubre de 2021, tras la separación del futbolista de Camila Homs, madre de sus dos hijos. Ahora, el deportista dejó al descubierto el anillo de compromiso que regaló a la artista.

La cantante y el deportista estuvieron juntos poco más de un año y medio hasta su separación oficial en agosto de 2023, anunciada mediante un comunicado conjunto en redes sociales.

Sin embargo, la pareja se reconcilió a comienzos de 2025, tras ser vistos juntos por las calles de Madrid, imágenes que confirmaron su vuelta como pareja. Las fotos y videos enamorados desde las redes sociales sellaron públicamente la reconciliación.

El noviazgo atraviesa su mejor momento e incluso durante todo el 2025 la pareja estuvo envuelta en rumores de casamiento para diciembre de ese año, algo que finalmente no sucedió.

Sin embargo, tanto el futbolista de Inter Miami como la artista siguen dando señales desde las redes sociales de que ese gran paso está muy cerca de concretarse.

EL LUJOSO ANILLO DE COMPROMISO QUE DE PAUL LE REGALÓ A TINI STOESSEL

En una serie de fotos que compartió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram, el jugador mostró el lujoso anillo de compromiso que le obsequió a Tini Stoessel y que ella ya luce en su mano.

Se trata de un anillo de oro con una piedra central brillante acompañada de cuidados detalles de diamante a sus costados, una joya que no pasó inadvertida entre los millones de seguidores de ambos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el anillo de compromiso que confirmaría su boda. Crédito: Instagram

“TE AMO CON MI VIDA ENTERA”: LA REACCIÓN DE TINI AL MOSTRAR EL ANILLO

“Te amo con mi vida entera”, expresó totalmente enamorada Tini Stoessel en el posteo de su pareja. Los comentarios no tardaron en llegar destacando la espectacularidad del anillo de compromiso que lucía en su dedo, que representaría el primer paso oficial hacia la boda de Tini y De Paul, un acontecimiento que podría concretarse en los próximos meses, especialmente después de que la propia cantante confirmó que tienen la intención de casarse.