Durante su participación en el programa de streaming “Qué Tupé”, Flor Regidor quedó en el centro de la polémica tras deslizar una versión sobre la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

la ex participante de reality sostuvo que, a su entender, “no existe la monogamia en parejas muy expuestas” y aseguró que, aunque ambos “están juntos” y “están felices”, “cada uno hace la suya”.

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LA SORPRESA DE SUS COMPAÑEROS

La declaración tomó todavía más repercusión cuando Regidor fue más allá y deslizó una afirmación sobre la intimidad de la pareja, lo que generó sorpresa en el piso y una inmediata reacción de sus compañeros, que le preguntaron si realmente tenía información concreta sobre el tema. “Ah, pero te consta” y “Tenés data”, dejando en evidencia el impacto que causaron sus palabras al aire.

Sus dichos no tardaron en viralizarse en redes sociales y reavivaron las especulaciones en torno al vínculo entre la cantante y el futbolista.