La noche del sábado en Rosario tuvo un condimento especial para la familia de Ángel Di María y en el lugar más improbable: el estadio de Newell’s Old Boys. Allí, Tini Stoessel hizo vibrar a más de 30.000 personas con su Tour Futttura, y una fan que se llevó todas las miradas: Pía, la hija menor del futbolista, que no pudo contener las lágrimas al encontrarse con su ídola.

Junto a su mamá, Jorgelina Cardoso, y su hermana Mía, Pía disfrutó cada instante del show. En las redes sociales, Cardoso compartió los momentos más emotivos de la noche: desde los saltos y los corazones con las manos, hasta el instante en que la emoción fue más fuerte y la nena se quebró escuchando una de las canciones más profundas de Tini.

“Tu felicidad es la mía”, escribió Jorgelina en una de las historias, mostrando a Pía completamente entregada a la música. En otro video, la cámara captó el rostro de la pequeña con los ojos llenos de lágrimas, mientras su mamá resumía el momento: “Las letras que le llegan al corazón”.

Foto y video: @jorgelinacardoso26

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Después del show, la emoción no terminó ahí. Jorgelina Cardoso tuvo la oportunidad de saludar a Tini Stoessel y se sacó una foto junto a la artista. “Si el miedo vuelve, no estás sola”, le dedicó en la imagen, a lo que Tini respondió con cariño: “Gracias, Jor. Qué lindo verte. Te quiero”.

Las chicas también cumplieron su sueño: Mía y Pía posaron sonrientes junto a Tini, sellando una noche que quedará para siempre en sus recuerdos. “Hermosa noche con mis pollitas”, escribió Jorgelina en un video donde se las ve cantando y bailando a puro corazón.

La salida del estadio no fue menos especial ya que Jorgelina y un grupo de amigas de sus hijas cerraron la jornada con una cena al paso y un mensaje que lo dijo todo: “Sueño cumplido para mis seis bebitas”. Para Pía, el show de Tini fue mucho más que un show: fue la noche en la que la música y la cercanía con su ídola la hicieron llorar de felicidad.

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