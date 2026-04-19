El Monumental vivió un momento de tensión este domingo, cuando un foco de incendio se desató en una de las tribunas durante el espectacular recibimiento al plantel de River en el Superclásico ante Boca.

Todo ocurrió en la Centenario Alta, justo en el sector lindero con la tribuna San Martín, mientras los jugadores salían al campo de juego. Los hinchas habían preparado una verdadera fiesta: lluvia de papelitos, bengalas, banderas y globos tiñeron el estadio de rojo y blanco. Sin embargo, entre los miles de papeles que cubrían el piso, se prendió fuego un sector de la platea, generando preocupación entre los presentes.

El gran recibimiento de los hinchas de River en el Monumental antes del Superclásico. (Video: TNT Sports) (Foto: Prensa River)

ASÍ ACTUARON LOS HINCHAS Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE RIVER PLATE ANTE EL INCENDIO EN UNA DE SUS TRIBUNAS

Apenas se vio el humo, los hinchas que estaban cerca se corrieron rápidamente e intentaron apagar las llamas. Enseguida, el personal de emergencias del estadio intervino con matafuegos y logró controlar la situación en pocos minutos.

El incidente no pasó a mayores y, tras el susto inicial, el partido pudo comenzar con normalidad. Las tribunas siguieron repletas y el clima de fiesta se mantuvo en todo el Monumental.

EL IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO DE RIVER PARA EL SUPERCLÁSICO

Lluvia de papeles: Más de 40 mil kilos de papel cubrieron el campo de juego en el momento en que salieron los equipos.

Banderas y telón: Un enorme telón homenajeó a Beto Alonso en el aniversario número 40 de su histórico gol en la Bombonera con la pelota naranja.

Mosaicos y tirantes: Las tribunas se vistieron de rojo y blanco con miles de banderas y los clásicos tirantes que bajaron desde lo más alto.

Globos y humo: Globos y máquinas de humo completaron el show visual, en una de las puestas en escena más impactantes del fútbol argentino.

LEANDRO PAREDES LE AGUÓ EL FESTEJO A LOS HINCHAS DE RIVER PLATE

Con el incidente ya resuelto, los hinchas de River y Boca vivieron el partido más esperado del Torneo Apertura con la pasión de siempre.

El Monumental fue una verdadera caldera, y el susto por el incendio quedó solo como una anécdota en una noche cargada de emociones.

Sin embargo, en el complemento del primer tiempo, Leandro Paredes sacó un as de la manga y marcó el único tanto del partido, y estiró la racha de victoras del xeneize a 94 victorias sobre los 88 de su clásico rival.

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