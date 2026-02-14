El primer show de Bad Bunny en la Argentina fue una verdadera cumbre de celebridades. Bizarrap, Tini Stoessel, María Becerra fueron algunos de los famosos que dijeron presente en la exclusiva “casita” del artista en el estadio de River Plate, en el debut de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El viernes 13 de febrero quedó marcado como una noche histórica para los fanáticos del puertorriqueño. El artista inauguró su esperada gira y lo hizo ante miles de personas y con una lista de invitados VIP que no pasó desapercibida.

Uno de los sectores más comentados de la noche fue la exclusiva “casita” del artista, un espacio preferencial dentro del estadio donde se reunieron figuras del espectáculo, la música. A Bizzarrap se lo ve justo al lado de la puerta al momento en que Bad Bunny sale entonando Café con Ron.

Bizarrap en "la casita" de Bad Bunny en su primer show en Argentina (Foto: captura TikTok/@sneakerhouse.arg)

Si bien Tini, María Becerra y La Joaqui no aparecen entre las primeras de la fila, se las pudo distinguir muy bien entre los que estaban en ese lugar privilegiado.

(Fotos: redes sociales).

A Stoessel y La Joaqui se las ve bailando cuando el músico pasa cerca suyo y a Becerra con una gorrita un poco más escondida.

María Becerra en "la casita" de Bad Bunny en su primer show en Argentina, se la ve atrás con gorrita y bermudas (Foto: TikTok).

También se rumoreó que habrían estado Zaira Nara, Emilia Mernes, Juli Poggio y Momi Giardina, pero hasta el momento no hay imágenes claras de ellas en la famosa casita de Bad Bunny.

QUÉ HIZO BAD BUNNY ANTES EN ARGENTINA DE EMPEZAR SUS SHOWS

Bad Bunny se mostró muy bien acompañado en la Argentina por su novia Gabriela Berlingeri, de quien estuvo un tiempo separado y ahora confirman la reconciliación con esta aparición en público.

Bad Bunny salió a cenar con su novia Gabriela Berlingeri en la previa de sus shows en Argentina (Foto: RS Fotos).

El artista y su pareja adelantaron el festejo de San Valentín debido a las presentaciones en un exclusivo restaurante ubicado en el Pasaje del Correo, también conocido como Pasaje Suizo, en pleno barrio de Recoleta.

Bad Bunny salió a cenar con su novia Gabriela Berlingeri en la previa de sus shows en Argentina (Foto: RS Fotos).

Al salir del restaurante,Bad Bunnyse mostró completamente cubierto y rodeado por un impresionante operativo de seguridad:diez hombres y cinco camionetas blindadaslo escoltaron hasta la puerta. A pesar del despliegue, el artistasaludó a los fans que lo esperaban en la vereda, esta vez sin quejarse del tumulto ni de la presencia de curiosos.

Bad Bunny salió a cenar con su novia Gabriela Berlingeri en la previa de sus shows en Argentina (Foto: RS Fotos).

