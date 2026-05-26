Ñoquis rellenos como en el bodegón: el paso clave que cambia el sabor de la receta por completo

Los ñoquis rellenos son una de las versiones más contundentes y buscadas de la cocina de bodegón porque combinan una masa suave de papa con un interior cremoso que se derrite al cortarlos.

Aunque parecen difíciles de hacer, el secreto está en pocos pasos clave: cocinar las papas con cáscara para evitar exceso de agua, usar poca harina para mantener la textura liviana y preparar un relleno equilibrado que no se escape durante la cocción.

El detalle que cambia por completo el sabor de la receta está en mezclar muzzarella con queso rallado intenso dentro del relleno. Esa combinación genera un interior mucho más sabroso, parecido al de muchas pastas caseras de restaurante.

Además, dejar enfriar el relleno antes de armarlos ayuda a que cada ñoqui mantenga mejor la forma y no se abra cuando entra en contacto con el agua hirviendo.

Otro punto importante es no amasar de más la mezcla de papa y harina. La masa debe quedar suave y apenas unida para evitar que los ñoquis salgan pesados. Una vez armados, se cocinan pocos minutos: apenas flotan en el agua ya están listos para servir con salsa roja, crema o manteca y abundante queso rallado, como en los bodegones tradicionales.

Comensales 4 Ingredientes Un kilo de papas

kilo de papas 300 gramos de harina

gramos de harina Un huevo

huevo Sal y pimienta

Nuez moscada

200 gramos de mozzarella

gramos de mozzarella 100 gramos de queso rallado

gramos de queso rallado Salsa a gusto

La receta para preparar ñoquis rellenos. Cucinare.TV.

Procedimiento para hacer los ñoquis rellenos

Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelarlas en caliente y hacer un puré liso. Agregar el huevo, sal, pimienta, nuez moscada y la harina de a poco hasta formar una masa suave. Mezclar la muzzarella en cubos con el queso rallado para preparar el relleno. Tomar pequeñas porciones de masa, aplastarlas y colocar relleno en el centro. Cerrar bien cada ñoqui y darles forma con cuidado para que no se abran. Cocinarlos en abundante agua hirviendo con sal hasta que suban a la superficie. Retirarlos con espumadera y servir con salsa y queso rallado.

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