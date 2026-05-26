Salsa criolla ahumada: para qué sirve el inesperado truco de sumergirle una brasa de leña

La salsa criolla es uno de los acompañamientos más clásicos de la cocina argentina, especialmente cuando hay asado, choripán o carne a la parrilla. Con cebolla, tomate, morrones y un buen chorro de aceite, esta preparación suele aparecer en cualquier mesa familiar porque aporta frescura, acidez y mucho sabor.
Pero en los últimos tiempos empezó a circular una versión distinta que le agrega un detalle muy particular: humo real de leña. El truco consiste en colocar una pequeña brasa encendida dentro de la preparación para que el humo impregne todos los ingredientes y transforme por completo el resultado final.
La técnica, popularizada en redes por creadores gastronómicos como el influencer uruguayo Ale Acland, es simple y no requiere experiencia previa. Lo importante es usar una brasa de leña bien caliente, hacerlo con cuidado y tapar el recipiente durante unos minutos para que el aroma ahumado quede concentrado dentro de la salsa.
Ingredientes
- Un morrón amarillo
- Un morrón rojo
- Un tomate
- Aceite
- Sal
- Una brasa pequeña de leña
Procedimiento para la salsa criolla ahumada
- Cortar la cebolla, los morrones y el tomate en cubos pequeños y colocarlos en un bowl amplio.
- Agregar sal y un buen chorro de aceite para integrar todos los ingredientes.
- Mezclar bien hasta que la preparación quede pareja y jugosa.
- Colocar en el centro un recipiente pequeño metálico o de aluminio resistente al calor.
- Introducir dentro de ese recipiente una brasa de leña bien encendida.
- Agregar unas gotas de aceite sobre la brasa para generar humo inmediatamente.
- Tapar el bowl durante unos minutos para que la salsa absorba el sabor ahumado.
- Retirar la brasa y volver a mezclar antes de servir.
- Servir fría junto a carnes, choripanes, sándwiches o verduras a la parrilla.
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