Hamburguesa de panceta y huevo envuelta en queso provolone: una receta para hacer a la chapa

La hamburguesa de panceta y huevo envuelta en provolone es una versión bien contundente y distinta a la clásica hamburguesa con queso. En esta receta del chef uruguayo Alejandro Acland, el provolone se cocina directo sobre la plancha hasta formar una base dorada y flexible que permite envolver todo el relleno y darle una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

La combinación de carne jugosa, panceta crocante y huevo a la plancha dentro de pan de papa genera una hamburguesa completa, intensa y muy rendidora. Es una receta pensada para hacer a la chapa en pocos pasos, ideal para probar algo distinto en casa.

El paso clave de esta receta está en trabajar el provolone directo sobre la plancha caliente. Cuando el queso empieza a fundirse, se vuelve flexible y permite envolver la hamburguesa sin romperse. Además, al dorarse ligeramente en la base, genera una capa crocante que aporta textura y evita que el relleno se desarme al comerla.

Comensales 1 Ingredientes Ingredientes

2 hamburguesas de carne

hamburguesas de carne 4 fetas gruesas de queso provolone

fetas gruesas de queso provolone 4 fetas de panceta

fetas de panceta 2 huevos

huevos 2 panes de papa

panes de papa Mayonesa

Cebolla colorada picada fina

Sal

Pimienta negra

Procedimiento

Cocinar la panceta en una plancha caliente hasta que quede bien crocante. Reservar. Condimentar las hamburguesas con sal y pimienta y cocinarlas en la misma plancha hasta el punto deseado. En paralelo, cocinar los huevos a la plancha con la yema ligeramente jugosa. Disponer las fetas de provolone sobre la plancha caliente hasta que comiencen a ablandarse y unirse entre sí formando una base. Colocar encima una hamburguesa, sumar panceta crocante y el huevo Agregar la segunda hamburguesa y cerrar con el queso provolone formando un “paquetito”. Tostar ligeramente el pan de papa sobre la plancha. Mezclar mayonesa con cebolla colorada picada y usar como aderezo. Armar la hamburguesa colocando el paquetito dentro del pan y servir caliente.

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