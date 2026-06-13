Netflix volvió a apostar por una de las historias más recordadas del cine de acción de los 2000 y el resultado ya se transformó en uno de los mayores éxitos del año dentro de la plataforma.

Hombre en llamas, la nueva adaptación basada en las novelas de Man on Fire, llegó en formato de serie y rápidamente escaló hasta ubicarse entre los títulos más vistos del servicio a nivel internacional.

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La producción creada por Kyle Killen está compuesta por 7 episodios y tiene como protagonista a Yahya Abdul-Mateen II, quien toma el desafío de interpretar al personaje que inmortalizó Denzel Washington en la película dirigida por Tony Scott en 2004.

De qué trata la serie Hombre en llamas

La historia sigue a John Creasy, un exintegrante de las Fuerzas Especiales que arrastra profundas secuelas psicológicas después de años de operaciones militares y misiones encubiertas.

La serie Hombre en llamas se convirtió en furor en Netflix.

Alejado de la acción y marcado por el estrés postraumático, acepta viajar a Río de Janeiro para colaborar con un viejo amigo en una tarea de seguridad aparentemente sencilla. Sin embargo, todo cambia cuando un atentado destruye a la familia de ese compañero y deja como única sobreviviente a una adolescente llamada Poe.

A partir de ese momento, Creasy inicia una búsqueda obsesiva para descubrir quiénes están detrás del ataque, mientras intenta proteger a la joven en medio de una red de corrupción, terrorismo y violencia criminal.

El tráiler oficial de Man on Fire, en Netflix.

Aunque mantiene varios elementos de la novela original y del recordado film protagonizado por Denzel Washington, la serie amplía considerablemente el universo narrativo y dedica más tiempo a desarrollar el pasado de los personajes, las organizaciones involucradas y los conflictos emocionales de Creasy.

Diferencias con la película protagonizada por Denzel Washington

Los responsables de la serie aclararon que no se trata de un remake directa, sino de una nueva adaptación de las novelas de A. J. Quinnell. Por tal motivo, la historia modifica escenarios, relaciones entre personajes e incluso varios aspectos centrales de la trama.

Mientras la película de Tony Scott transcurría en Ciudad de México y se enfocaba principalmente en el secuestro de una niña, esta versión traslada la acción a Brasil y construye una historia más amplia alrededor de conspiraciones, atentados y operaciones clandestinas.

Hoy y ayer. La versión de Hombre en llamas serie, y antes el éxito con Denzel Washington.

Además, Yahya Abdul-Mateen II optó por desarrollar una interpretación propia de Creasy, sin intentar reproducir el trabajo realizado por Denzel Washington, una de las figuras más recordadas del thriller de acción contemporáneo.

Una serie que dividió a la crítica pero conquistó al público

Algunas críticas valoraron la expansión del universo original, las escenas de acción y el tono más oscuro de la historia. También recibieron elogios la ambientación en Río y la construcción de un protagonista emocionalmente quebrado que intenta encontrar una forma de redención.

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Como contrapartida, que el formato de serie estira una historia que funcionaba mejor como película y cuestionaron ciertas decisiones narrativas.

Más allá de esas discusiones, los números acompañaron el estreno y la serie logró instalarse rápidamente entre los contenidos más vistos de Netflix durante las últimas semanas.

Cómo es el reparto de Hombre en llamas