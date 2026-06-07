Lo que inicialmente parecía un accidente automovilístico devastador terminó convirtiéndose en uno de los casos judiciales más discutidos de los últimos años en Estados Unidos.

Ese es el punto de partida de El choque (The Crash), el nuevo documental de Netflix que reconstruye la historia de Mackenzie Shirilla, la joven condenada por asesinato tras estrellar su auto contra un edificio a más de 160 kilómetros por hora.

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La docuserie que profundiza en la investigación judicial, las versiones enfrentadas sobre lo ocurrido y el fuerte debate que generó el caso en la opinión pública tiene una duración de 93 minutos.

De qué trata El choque

La historia se remonta al 31 de julio de 2022 en Strongsville, Ohio. Aquella madrugada, un vehículo conducido por Mackenzie Shirilla se estrelló a una velocidad cercana a los 160 km/h contra un edificio de ladrillos.

Dentro del auto viajaban también su novio, Dominic Russo, y un amigo de ambos, Davion Flanagan. Los dos murieron en el acto. Shirilla fue la única sobreviviente.

Se comprobó que el auto al chocar iba a más de 160 kilómetros por hora.

Lo que inicialmente fue tratado como un accidente comenzó a tomar otro rumbo cuando los investigadores analizaron la escena y concluyeron que el impacto habría sido deliberado.

A partir de allí se desarrolló un proceso judicial que captó la atención de todo Estados Unidos. En 2023, la joven fue declarada culpable de múltiples cargos de asesinato y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años.

El documental reconstruye la cronología completa del caso y muestra cómo la investigación fue modificando la percepción pública sobre lo sucedido aquella noche.

El testimonio de Mackenzie Shirilla desde prisión

Uno de los elementos más impactantes de la producción es que incluye por primera vez declaraciones de Mackenzie Shirilla desde la cárcel.

La joven sostiene que no recuerda con claridad lo ocurrido y rechaza la idea de haber provocado el choque de manera intencional. Su entorno familiar y parte de su defensa argumentan que podría haber sufrido una emergencia médica relacionada con un trastorno conocido como síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), hipótesis que la Justicia finalmente descartó.

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La película contrapone esas declaraciones con testimonios de investigadores, registros judiciales y análisis periciales que fueron fundamentales durante el juicio.

Un nuevo fenómeno del true crime en Netflix

El documental se suma a la extensa lista de producciones criminales de Netflix centradas en casos reales que generaron enorme repercusión mediática.

Según explicó la plataforma, la intención fue reconstruir no sólo el choque en sí, sino también la compleja relación entre los protagonistas y el contexto emocional que rodeó la tragedia.

Mackenzie Shirilla junto a quien era su novio y una de las víctimas, Dominic Russo.

El interés generado por el caso volvió a colocar a Mackenzie Shirilla en el centro de la conversación pública y convirtió a El choque en uno de los documentales más comentados de Netflix durante las últimas semanas.

Quiénes participaron con sus testimonios en El choque