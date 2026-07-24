Un exclusivo resort de Tenerife, reservado para familias adineradas, parece el escenario ideal para unas vacaciones sin sobresaltos. Pero en Oasis, la nueva serie española de Netflix, la desaparición de una joven transforma ese paraíso en una prisión de lujo: nadie puede abandonar el complejo y todos, desde los huéspedes hasta los empleados, quedan bajo sospecha.

La ficción cuenta con 8 episodios y está producida por Bambú Producciones, la compañía detrás de títulos como Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable y La Promesa. Y fue creada por Ramón Campos junto con Jon de la Cuesta, Javier Chacártegui, David Orea y Ricardo Jornet.

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El elenco está encabezado por Ana Garcés, conocida por interpretar a Jana Expósito en La Promesa, junto con Tomy Aguilera, de Bienvenidos a Edén, y Victoria Kantch.

De qué trata Oasis

La historia se desarrolla en Oasis Infinity, uno de los complejos vacacionales más exclusivos de España. El lugar cuenta con playas privadas, instalaciones reservadas para clientes millonarios y un sistema de seguridad diseñado para impedir cualquier sobresalto.

Oasis reúne misterio, lujo y conflictos sentimentales.

La aparente tranquilidad se rompe cuando Celia, la hija del director del establecimiento, desaparece sin dejar rastros. La policía ordena cerrar el resort y prohíbe que empleados y huéspedes abandonen el lugar hasta que se determine qué ocurrió.

La investigación coloca en el centro a Helena, una trabajadora ambiciosa que conoce las desigualdades ocultas detrás del lujo, y a Dani, un joven recién llegado que pertenece a un mundo muy diferente del de los clientes habituales. Ambos comienzan a seguir pistas mientras surgen secretos, rivalidades y relaciones que ponen en duda la versión de cada sospechoso.

El tráiler oficial de la serie Oasis, en Netflix.

Con el paso de los capítulos, la serie retrocede y avanza en el tiempo para reconstruir las horas previas a la desaparición. Cada personaje parece ocultar algo y el aislamiento aumenta la tensión dentro de un espacio donde el dinero permite comprar privacidad, pero no garantiza la inocencia.

Entre Élite y The White Lotus

Desde su presentación, Oasis fue comparada con Élite por su elenco juvenil, sus romances y el misterio criminal, y con The White Lotus por utilizar un complejo turístico como escenario para retratar tensiones sociales entre trabajadores y visitantes privilegiados.

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Sin embargo, la producción española apuesta por un suspenso más directo. La desaparición funciona como eje de una historia coral en la que las diferencias de clase, los vínculos familiares y la presión social tienen tanta importancia como la búsqueda del responsable.

Ambiente y suspenso sostenido

Las reseñas valoraron la ambientación, el atractivo visual y el trabajo de Ana Garcés como Helena, uno de los personajes con mayor desarrollo emocional.

Además destacaron el ritmo pensado para el consumo maratónico y la capacidad de cerrar cada episodio con nuevas sospechas.

Oasis fue comparada con Élite por su elenco juvenil, sus romances y el misterio criminal, y con The White Lotus por utilizar un complejo turístico.

La combinación de misterio, lujo y conflictos sentimentales convierte a Oasis en una propuesta diseñada para generar teorías hasta la revelación final.

Cómo es el reparto de Oasis