Las grandes historias de ciencia ficción suelen regresar una y otra vez a una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando la humanidad deja de ser la especie dominante? Esa es la premisa de The Captive’s War (La guerra de los cautivos), la ambiciosa serie que Prime Video prepara como una de sus principales apuestas para el futuro y que muchos ya comparan con Battlestar Galactica por la escala de su historia y la importancia que tendrán los conflictos políticos y militares en el espacio.

La serie adaptará la saga literaria escrita por James S. A. Corey, el seudónimo de Daniel Abraham y Ty Franck, los mismos autores de The Expanse, una de las producciones de ciencia ficción más exitosas de la plataforma de streaming.

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La expectativa alrededor del proyecto es alta porque supone el regreso televisivo del universo creado por Abraham y Franck, aunque esta vez con un enfoque diferente al de The Expanse.

De qué trata The Captive’s War

La historia se sitúa en un futuro donde la humanidad perdió el control de su destino. Una poderosa civilización alienígena domina distintos sistemas estelares y mantiene sometidas a numerosas especies inteligentes, entre ellas los seres humanos.

James S. A. Corey, el seudónimo que usan los autores Daniel Abraham y Ty Franck.

En ese contexto, la supervivencia ya no depende únicamente de la fuerza militar. Los protagonistas deberán aprender a convivir con otras civilizaciones cautivas mientras intentan comprender las reglas impuestas por sus conquistadores y descubrir si todavía existe alguna posibilidad de recuperar la libertad.

A diferencia de otras producciones centradas en grandes batallas espaciales, la saga combina acción con una fuerte carga política y social. Las alianzas, las tensiones entre especies y las consecuencias psicológicas de vivir bajo un régimen de dominación ocupan un lugar tan importante como los enfrentamientos.

Según adelantaron los responsables del proyecto, la adaptación buscará respetar el espíritu de las novelas y desarrollar un universo amplio que pueda sostener varias temporadas.

La heredera de The Expanse y el espíritu de Battlestar Galactica

Las comparaciones con Battlestar Galactica surgieron casi de inmediato. Al igual que la recordada serie creada por Ronald D. Moore, The Captive’s War construye un relato donde la guerra, la supervivencia y los dilemas políticos tienen tanto peso como la ciencia ficción.

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Sin embargo, quienes conocen las novelas de James S. A. Corey destacan una diferencia importante. Mientras The Expanse apostaba por un desarrollo más cercano a la ciencia ficción “dura”, con explicaciones técnicas y científicas muy detalladas, esta nueva saga se mueve con mayor libertad dentro de la ficción especulativa.

El foco ya no está tanto en el funcionamiento de la tecnología, sino en las relaciones entre distintas especies inteligentes y en las consecuencias de un universo donde la humanidad dejó de ocupar el lugar dominante.

The Captive's War (La guerra de los cautivos), la ambiciosa serie que Prime Video prepara como una de sus principales apuestas para el futuro.

Qué se sabe del proyecto

Prime Video todavía mantiene en reserva buena parte de los detalles de la producción de ciencia ficción.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, la producción ya se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. Por el momento no fueron anunciados ni el elenco ni la cantidad de episodios de la primera temporada.

De todas maneras, distintas publicaciones especializadas coinciden en que el desarrollo avanza y que la plataforma pretende convertirla en una de sus franquicias más importantes dentro del género.