Las Estrellas apostó por una fórmula que mezclaba comedia, drama familiar y romance para triunfar en la televisión abierta. La historia de unas hermanas obligadas a convivir para conservar la herencia de su padre conquistó al público argentino y, varios años después, volvió a despertar interés tras incorporarse al catálogo de Prime Video.

Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos interpretan a las cinco hermanas protagonistas, en esta ficción compuesta por 171 episodios, de unos 45 minutos cada uno.

// Uno de los mejores trabajos de Soledad Villamil y la tragedia que dejó una huella muy profunda

Fue creada por Marcela Citterio, autora de éxitos como Patito Feo, Chiquititas y Amor en custodia, y producida por Pol-ka. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Daniel Barone, Lucas Gil y Sebastián Pivotto.

De qué trata Las Estrellas

La muerte de Mario Estrella cambia por completo la vida de sus cinco hijas, quienes apenas mantienen relación entre sí. En su testamento, el empresario les deja como herencia un antiguo hotel, pero impone una condición innegociable: deberán administrarlo juntas durante un año si quieren conservar la propiedad.

La historia de unas hermanas obligadas a convivir para conservar la herencia.

Ese desafío obliga a las mujeres a convivir pese a sus profundas diferencias. Virginia es una empresaria exitosa y muy estructurada; Lucía es una médica dedicada a su profesión; Carla vive de manera impulsiva; Flor es una joven soñadora y Miranda intenta encontrar su lugar dentro de la familia.

Mientras intentan evitar la quiebra del hotel, cada una enfrenta además conflictos sentimentales, problemas laborales y viejas heridas familiares que nunca terminaron de sanar. Con el correr de los capítulos, los vínculos entre ellas se fortalecen y la historia encuentra su eje en la construcción de esa nueva familia.

El tráiler de la serie Las Estrellas.

La ficción combina humor, romance y momentos emotivos, sin abandonar nunca el tono de comedia dramática que caracterizó a las producciones de la productora de Adrián Suar.

Una telenovela coral que marcó una época

Uno de los principales aciertos de Las Estrellas fue su estructura coral. En lugar de concentrarse en una única pareja protagónica, la historia desarrolla simultáneamente los conflictos de las cinco hermanas, cada una con un estilo de vida y una personalidad completamente diferente.

La serie también fue reconocida por la diversidad de sus historias románticas. Entre ellas se destacó especialmente la relación entre Flor y Jazmín, interpretada por Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo, una de las parejas más populares de la televisión argentina de aquellos años.

Qué destacó la crítica

Las reseñas coincidieron en señalar que Las Estrellas consiguió renovar el formato clásico de la telenovela al darle mayor protagonismo a los vínculos familiares y repartir el peso dramático entre varios personajes.

// Una joya oculta con Natalia Oreiro: humor negro en una serie que si o sí hay que ver

También fueron elogiadas la química entre las protagonistas y el equilibrio entre situaciones humorísticas y momentos de fuerte carga emocional.

Celeste Cid y Violeta Urtizberea en Las estrellas, disponible en Prime Video.

La producción recibió además varias nominaciones a los premios Martín Fierro y se convirtió en una de las ficciones argentinas más recordadas de los últimos años.

Cómo es el reparto de Las Estrellas