Mucho antes de consolidarse como una de las figuras latinoamericanas con mayor proyección internacional, Natalia Oreiro protagonizó una serie que mezcló drama, romance, policial y humor negro en un escenario poco habitual: una funeraria especializada en ayudar a personas a desaparecer para empezar una nueva vida.

Esa fue la premisa de Lynch, una producción que se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas de la televisión regional y que reunió a actores de distintos países de América Latina, como el colombiano Andrés Parra, quien interpretó a Pablo Escobar en Escobar, el patrón del mal.

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La serie puede verse en HBO Max, tiene tres temporadas, con un total de 33 episodios. Fue creada por el colombiano Darío Vanegas y producida por Moviecity Originals (hoy integrada a Warner Bros. Discovery). La dirección estuvo repartida entre realizadores como Riccardo Gabrielli y Felipe Martínez.

De qué trata Lynch

Jerónimo Lynch es el propietario de una funeraria que ofrece un servicio clandestino tan extraño como lucrativo: ayudar a personas que desean desaparecer sin dejar rastros para comenzar una nueva identidad.

Lynch, una producción que se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas de la televisión regional.

Para lograrlo, organiza falsos funerales, fabrica certificados de defunción y monta complejas operaciones que permiten a sus clientes escapar de amenazas, deudas, venganzas o conflictos personales.

Todo cambia cuando conoce a Isabel Reyes, una mujer que también necesita borrar su pasado y encuentra en Lynch la posibilidad de empezar otra vida. A partir de ese encuentro nace una relación sentimental que queda atravesada por los secretos, las mentiras y los peligros propios del negocio.

Cada episodio presenta nuevos casos vinculados con personas que buscan desaparecer, mientras la historia principal desarrolla la relación entre los protagonistas y los conflictos derivados de una actividad ilegal que, tarde o temprano, comienza a llamar la atención de las autoridades.

Un salto para la ficción latinoamericana

Cuando se estrenó en 2012, Lynch fue una de las producciones que buscaba competir con las grandes series internacionales mediante historias desarrolladas íntegramente en América Latina.

La ficción fue filmada principalmente en Colombia y reunió a actores de distintos países, una característica poco frecuente para la televisión regional en ese momento. Esa combinación permitió que la serie llegara a numerosos mercados de habla hispana y consolidara un modelo de producción que luego seguirían otras plataformas.

Oreiro reveló que sufrió acoso

Años después de su estreno, Lynch volvió a ocupar titulares cuando Natalia Oreiro reveló que durante las grabaciones sufrió situaciones de acoso por parte de un integrante del equipo técnico.

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La actriz contó que decidió denunciar lo ocurrido y destacó la importancia de visibilizar este tipo de episodios dentro de la industria audiovisual.

Oreiro es Isabel Reyes, una mujer que también necesita borrar su pasado.

Qué dijo la crítica

Las reseñas valoraron especialmente la originalidad de la premisa, que utiliza el mundo de las funerarias como punto de partida para desarrollar una historia de suspenso, romance y humor negro.

También recibieron elogios las actuaciones de los protagonistas y la estética cinematográfica poco habitual para aquellos años.

Cómo es el reparto de Lynch