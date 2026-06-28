Hay películas que encuentran sus conflictos en grandes acontecimientos y otras que los buscan en los pequeños gestos de la vida cotidiana. La argentina Recreo, que está en el catálogo de Disney+, pertenece a este último grupo: toma como punto de partida un fin de semana entre amigos para retratar las tensiones, frustraciones y dudas que aparecen cuando se llega a la mitad de la vida y las certezas empiezan a resquebrajarse.

Dirigida por Hernán Guerschuny y Jazmín Stuart, propone una mirada íntima sobre la amistad, la pareja, la crianza de los hijos y las expectativas que acompañan a una generación atravesada por los cambios económicos y emocionales.

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Con una duración de 92 minutos, el film reúne a algunas de las figuras más reconocidas del cine argentino, como Carla Peterson, Juan Minujín y Fernán Mirás, y construye una historia coral donde cada personaje enfrenta sus propias contradicciones.

De qué trata Recreo

La historia sigue a tres parejas amigas que deciden pasar unos días de descanso junto a sus hijos en una casa quinta ubicada en las afueras de Buenos Aires.

Lo que inicialmente parece una escapada para relajarse y compartir tiempo juntos pronto se transforma en un espacio donde empiezan a emerger conflictos que permanecían ocultos.

Recreo dura 92 minutos y fue dirigida por Hernán Guerschuny y Jazmín Stuart.

Las conversaciones informales derivan en discusiones sobre dinero, trabajo, maternidad, paternidad y relaciones de pareja. A medida que transcurren las horas, cada personaje se ve obligado a confrontar decisiones que creía resueltas y preguntas que había preferido evitar.

Aunque nunca ocupa el centro de la escena, la crisis económica aparece de manera constante en las preocupaciones de los protagonistas y ayuda a explicar parte de las tensiones que atraviesan sus vidas.

Un retrato de la generación de los cuarenta

Los protagonistas ya no son jóvenes que buscan definir su futuro, pero tampoco personas que sienten haber llegado a un destino definitivo.

La película explora ese territorio intermedio donde aparecen las dudas sobre las decisiones tomadas, los proyectos postergados y las expectativas que no se cumplieron exactamente como se imaginaban.

El tráiler oficial de la película Recreo.

Lejos de adoptar un tono dramático, el film combina momentos de humor, ironía y melancolía. Los diálogos tienen un peso central y permiten construir personajes complejos, con virtudes y defectos reconocibles para cualquier espectador adulto.

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La crítica destacó especialmente la naturalidad con la que se desarrollan las relaciones entre los personajes y la química de un elenco que consigue transmitir la sensación de una amistad construida durante años.

Una película construida desde las experiencias personales

Tanto Guerschuny como Stuart explicaron que muchas de las situaciones surgieron de experiencias, observaciones y conversaciones vinculadas con personas de su misma generación.

Minujín, que interpreta a Rodrigo, en una de las escenas de Recreo.

La casa donde transcurre buena parte de la acción funciona casi como un laboratorio emocional en el que las distintas relaciones quedan expuestas.

Más que ofrecer respuestas, Recreo propone una reflexión sobre los cambios que atraviesan los vínculos con el paso del tiempo y sobre la dificultad de sostener ciertas certezas.

Cómo es el reparto de Recreo