Hay historias que comienzan con una despedida. Yo, mi mujer y mi mujer muerta parte justamente de ese punto: la muerte de una esposa que obliga a su viudo a emprender un viaje cargado de recuerdos, reproches y revelaciones inesperadas.

Esta coproducción entre España y Argentina estrenada en 2019, tiene a Oscar Martínez como protagonista y está dirigida por el sevillano Santi Amodeo, uno de los nombres más reconocidos del cine andaluz contemporáneo.

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Con una duración de 87 minutos, la película combina drama, comedia negra y road movie para construir un relato atravesado por la melancolía, pero también por el humor y la ironía. Y se encuentra disponible en Disney+.

De qué trata Yo, mi mujer y mi mujer muerta

Bernardo, un profesor universitario español, acaba de perder a su esposa. Antes de morir, ella le dejó un último pedido: que sus cenizas fueran esparcidas en un lugar específico de la Patagonia argentina.

Aunque no está convencido de emprender el viaje, termina aceptando. Lo acompaña su hija Sandra, con quien mantiene una relación distante. Lo que comienza como un trayecto para cumplir una promesa pronto se transforma en algo mucho más complejo.

Padre e hija descubren aspectos desconocidos de la vida de la mujer fallecida.

A medida que avanzan por los paisajes patagónicos, padre e hija descubren aspectos desconocidos de la vida de la mujer fallecida. Viejos vínculos, secretos guardados durante años y revelaciones inesperadas empiezan a modificar la imagen que ambos tenían de ella.

El tráiler de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, con Oscar Martínez.

La película utiliza el viaje físico como reflejo de un recorrido emocional. Bernardo debe enfrentarse no solo a la pérdida, sino también a la posibilidad de que el matrimonio que creía conocer estuviera construido sobre zonas oscuras y silencios que nunca imaginó.

De la mano del director al oficio del actor

Santi Amodeo desarrolló buena parte de su carrera explorando historias donde la tragedia convive con situaciones absurdas o cómicas. Antes de esta película dirigió títulos como Astronautas, Cabeza de perro y Las gentiles, además de trabajar como guionista en diversos proyectos cinematográficos y televisivos.

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La crítica destacó especialmente el trabajo de Amodeo para equilibrar registros muy distintos. El relato transita entre la tristeza, el desconcierto y la comedia sin perder coherencia narrativa, apoyándose además en la química entre sus protagonistas.

Si bien se trata de una película coral, gran parte del peso dramático recae sobre Oscar Martínez. El actor argentino, ganador de la Copa Volpi en el Festival de Venecia por El ciudadano ilustre, construye un personaje contenido, marcado por el dolor y la incredulidad.

Martínez interpreta a Bernardo, un profesor universitario español, acaba de perder a su esposa.

Buena parte de la eficacia de la película reside en su interpretación: un hombre incapaz de procesar completamente la muerte de su esposa y que, a medida que avanza el viaje, también debe replantearse quién fue realmente la mujer con la que compartió buena parte de su vida.

Cómo es el reparto de Yo, mi mujer y mi mujer muerta