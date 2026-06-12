La relación entre dos hermanos enfrentados por una herencia familiar es el punto de partida de Yo, traidor, una película del cine argentino que combina drama, tensiones políticas y conflictos de poder para construir una historia inspirada libremente en una de las parábolas más conocidas de la tradición cristiana: la del hijo pródigo.

Protagonizada por Mariano Martínez junto a un gran elenco, la producción propone una mirada contemporánea sobre temas universales como la ambición, la lealtad, el resentimiento y la búsqueda de reconocimiento.

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Dirigida por Matías Lucchesi y estrenada en 2022, la película tiene una duración de 108 minutos y puede verse en Disney+.

De qué trata Yo, traidor

La historia sigue a Máximo Ferradas, el hijo menor de una poderosa familia argentina que regresa al país después de varios años viviendo en el exterior.

Su vuelta coincide con un momento delicado para el clan familiar. La salud de su padre comienza a deteriorarse y se abre una disputa silenciosa por la sucesión dentro de un entramado donde se mezclan negocios, intereses políticos y viejas rivalidades entre hermanos.

La historia sigue a Máximo Ferradas, el hijo menor de una poderosa familia.

A medida que avanza la trama, Máximo descubre secretos que ponen en cuestión la historia que siempre creyó conocer sobre su familia. Esa revelación lo obliga a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a estructuras de poder que parecen inamovibles.

La película utiliza la dinámica familiar como motor narrativo, pero detrás de ese conflicto desarrolla una reflexión más amplia sobre la corrupción, la herencia de los privilegios y las consecuencias de desafiar a quienes controlan el poder.

Inspirada en la parábola del hijo pródigo

Uno de los aspectos más interesantes de Yo, traidor es la forma en que toma elementos de la parábola bíblica del hijo pródigo para construir un relato contemporáneo.

Al igual que en el texto religioso, la historia parte del regreso de un hijo que estuvo alejado de su familia durante años. Sin embargo, la película no busca reproducir literalmente aquel relato, sino reinterpretarlo desde una perspectiva moderna y política.

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Esa inspiración bíblica aparece como una referencia narrativa más que como un elemento religioso explícito, permitiendo que la película dialogue con temas universales que siguen vigentes en la actualidad.

Poder, dinero y conflictos familiares

Más allá de la relación entre los hermanos, la película construye una mirada crítica sobre los mecanismos del poder.

La familia Ferradas es presentada como una estructura donde las decisiones personales están condicionadas por intereses económicos, alianzas políticas y estrategias de supervivencia. En ese contexto, la lealtad se vuelve una moneda de cambio y las traiciones aparecen como parte inevitable del juego.

Yo traidor tiene una duración de 108 minutos y puede verse en Disney+.

Sin recurrir a grandes escenas de acción ni golpes de efecto constantes, la película apuesta por el desarrollo de sus personajes y por los dilemas morales que atraviesan la historia.

Cómo es el reparto de Yo, traidor